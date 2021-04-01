Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Объем промышленного производства столицы вырос на 11,3 процентов»

Программа реновации и другие крупные инфраструктурные проекты, связанные с развитием транспортной системы города, продолжают подстегивать спрос на стройматериалы Фото: Евгения ГУСЕВА

В январе-феврале объем промышленного производства Москвы вырос на 11,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Основным драйвером роста промышленного производства стало развитие обрабатывающей промышленности, по сравнению с январем-февралем прошлого года объем вырос на 7,6 процента, - сказал заместитель мэра. - Наиболее заметно – в 2,5 раза - увеличилось производство бумаги и бумажных изделий. Также в 2,4 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе в 2,1 раза - выпуск лекарственных препаратов».

Помимо этого, стартовавшая в Москве программа реновации и другие крупные инфраструктурные проекты, связанные с развитием транспортной системы города, продолжают подстегивать спрос на стройматериалы. К примеру, в сегменте готовых металлических изделий рост промпроизводства составил 78,4%, а для неметаллической минеральной продукции, к которой относится, например, бетон, – 68,2%.

«Растут и объемы выпуска электрического оборудования, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Его производство увеличилось на 85,5 процента, а одной из ключевых категорий – электропроводников – в 4,1 раза. Объясняется это, в том числе серьезным увеличением интернет-траффика и нагрузкой на сети в связи с переходом на удаленный режим работы и учебы».