С начала года москвичи выкупили у города почти 270 машино-мест со скидкой

Собственники и наниматели жилья по договорам социального найма имеют преимущественное право приобретения машино-мест Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С января до середины марта 2021 года город продал по преимущественному праву 269 машино-мест в районах жилой застройки. Покупка гаража в паркингах у дома без торгов со скидкой в 40% от рыночной стоимости разрешается только местным жителям. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Собственники и наниматели жилья по договорам социального найма имеют преимущественное право приобретения машино-мест, - рассказал заместитель мэра. - С начала 2021 года москвичи приватизировали таким образом 269 машино-мест рядом с домом. Больше всего – на юго-востоке, западе и юге Москвы: 118, 40 и 39 объектов соответственно. Всего за 2020 год было приватизировано 852 таких объекта».

Если на один гараж претендует несколько жителей, то право его выкупа передается тому, кто подал заявку раньше всех.

«Если парковочные места остаются невостребованными, то они выставляются на городских торгах по рыночной стоимости, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман. - Всего с начала года на аукционах продано 900 машино-мест, а за весь 2020 год – 1470 объектов. В отличие от продажи по преимущественному праву, в торгах могут участвовать все желающие. В первом квартале 2021 года больше всего таких объектов приобрели в ЦАО – 486, СВАО – 111 и ЗАО – 106».

Машино-места находятся в хозяйственном ведении ГБУ «Жилищник» районов Москвы, ГУП «ЦУГИ» и КП «Управление гражданского строительства».

Информация о продаже машино-мест по преимущественному праву размещается на Инвестиционном портале города Москвы и электронной площадке «Росэлторг». Там же впоследствии публикуются данные о торгах по реализации невостребованных местными жителями машино-мест. Продажа проходит на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка».