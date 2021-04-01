Вдоль набережной около парка «Зарядье» поставили защиту от паводка

Барьер спасёт причал и подземный переход во время подтопления Фото: Иван МАКЕЕВ

На Москворецкой набережной у парка «Зарядье» появилась необычная оранжевая конструкция. Как сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы, это барьер из 12 водоналивных бонов. Обычно его ставят весной на случай резкого повышения уровня воды во время весеннего паводка. Такая защита спасёт от возможного подтопления причал и соседний подземный пешеходный тоннель.

Боны построили специально для этого участка. Их длина 30 метров, а диаметр – один метр.

На Москворецкой набережной у парка «Зарядье» появилась необычная оранжевая конструкция. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Барьер состоит из отдельных эластичных резервуаров, которые накачивают воздухом и заполняют водой для утяжеления конструкции, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Плотно скрепленные между собой ремнями боны укладывают впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком.

Напомним, с марта в столице усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными.

«Из-за рекордно снежной зимы и морозов толщина снега и льда на водоемах превышает параметры прошлых лет, что может привести к более интенсивному пропуску паводка», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Как сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы, это барьер из 12 водоналивных бонов. Фото: Иван МАКЕЕВ

По его словам, городские службы круглосуточно проверяют показания специальных мерных реек для определения уровня воды, которые закреплены на мостах и набережных.

В местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. Среди таких адресов - Крылатская набережная в районе причала «Фили», Краснопресненская набережная рядом с причалом «Международная выставка» и подземным пешеходным тоннелем «Выставочный», Москворецкая набережная у причала «Зарядье» и подземного пешеходного тоннеля, мост № 22 через реку Десна в поселке Фабрики имени 1 Мая.