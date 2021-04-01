Легендарный магазин «Елисеевский» в Москве закроется, но не исчезнет

С начала марта полки элитного магазина «Елисеевский» на Тверской начали пустеть. Фото: Андрей АБРАМОВ

С начала марта полки элитного магазина «Елисеевский» на Тверской начали пустеть. Премиальный гастроном сменил режим работы с круглосуточного на рядовой до 22:00. Оставшиеся сотрудники шептали, что супермаркет закрывают.

Москвичи очень переживали, что вместе с закатом сети «Алые паруса» — она была арендатором площадей — исчезнет весь магазин и его богатое убранство. Однако в Департаменте культурного наследия столицы поспешили всех успокоить: закрытие магазина не скажется на пышных интерьерах.

Москвичи очень переживали, что вместе с закатом сети «Алые паруса» — она была арендатором площадей — исчезнет весь магазин и его богатое убранство. Фото: Андрей АБРАМОВ

Помещения «Елисеевского» принадлежат городу. «Алые паруса» лишь арендовали их. Поскольку все здание признано архитектурным наследием, за его состоянием следят. Вся лепнина, люстры и прочие элементы отделки никуда не исчезнут.

— Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, с ними будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения, — сообщили в Мосгорнаследии.

Маркетологи считают, что первоклассные площади «Елисеевского» займет другая крупная продуктовая сеть. Фото: Андрей АБРАМОВ

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что «Алые паруса» принадлежат семье владельца застройщика «Донстрой». Из-за непростой экономической ситуации, бизнес решил избавиться от непрофильных активов. Маркетологи считают, что первоклассные площади «Елисеевского» займет другая крупная продуктовая сеть.