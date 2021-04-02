Зима вернулась в Москву 2 апреля: когда закончится снегопад

Синоптики говорят, что снег - временное явление Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице снова пошел снег. И это не первоапрельская шутка, на календаре уже 2 апреля.

- Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, куда вместе с холодным северным ветром будут поступать разрозненные массивы облачности и скоротечных осадков в смешанной фазе, - рассказали в метеобюро "Фобос".

Снег будет идти кратковременно, температура воздуха в столице +5… +7 градусов, в Подмосковье +3… +8 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду.

Апрельский снегопад пришел в Москву Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с небольшим снегопадом в столице усложнилась ситуация на дорогах - пробки к 9 утра стали 7 баллов.

- Движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

На полетах кратковременный снег не отразился, аэропорты выполняют рейсы. Согласно "Яндекс.Расписанию" во Внуково - задержано 4 рейса, 1 отменен, в Домодедово - 1 рейс задержан, 2 отменено, в Шереметьево - 2 рейса задержано, 1 отменен.

В связи с небольшим снегопадом в столице усложнилась ситуация на дорогах Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Погода будет меняться за счет северно-атлантического циклона, ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Краткосрочные осадки в смешанной фазе будут преимущественно утром, днем уже будет +5... +7 градусов, - рассказал Евгений Тишковец, ведущий специалист центра "Фобос".

Синоптики говорят, что зима в столице останется ненадолго Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики говорят, что снег - временное явление, а уже 3 апреля в Москве будет солнце и +6 градусов тепла. Так что весна приближается. Ее чувствуют и животные в Московском зоопарке, уже проснулись сурки и еноты, с ними вышла из зимнего сна и енотовидная собака Буба.

Это не первоапрельская шутка, на календаре уже 2 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Бурая медведица Роза и гималайский медведь Алладин постепенно отходят от спячки и готовятся вернуться к своему привычному режиму жизни. Медведи просыпаются не сразу. Когда они чувствуют наступление весны, то уже иногда начинают бродить по берлогам, а через неделю после пробуждения зоологи в первый раз приносят хищникам еду. Как и другим животным, после спячки медведям предлагают малокалорийную пищу – это яблоки, груши, немного овощей и свежий салат, который так любят гималайцы, - рассказали в Московском зоопарке.

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