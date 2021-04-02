«За четверки лупила ремнем, шлагом и кочергой»: в Новой Москве 10-летняя девочка попала в больницу после избиения приемной мамой

По словам ребенка, ее жестоко наказывает приемная мама
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Синяки на руках 10-летней Кристины (имя ребенка изменено прим. ред.) на днях заметили учителя. Девочку отвели к психологу, и только в ее кабинете она рассказала, что же случилось. Поначалу в своих бедах Кристина винила только себя.
- Я плохо учусь, есть четверки, - плакала девочка.
Кристину успокаивали около часа. И только после этого девочка начала рассказывать, что же творится у нее дома. По словам ребенка, ее жестоко наказывает приемная мама.
- За оценки она била меня ремнем, шлангом и кочергой, - разоткровенничалась школьница.
Учителя сразу вызвали скорую. И сейчас девочка в больнице. На теле Кристины зафиксировали множество гематом. Судя по всему, ее действительно регулярно избивали.
Приемную маму девочки уже опросили. Женщина не отрицает, что в семье было физическое насилие.
- Я воспитывала ее так. По-другому не понимала, - заявила жительница Новой Москвы следователям.
Оказалось, что Кристине доставалось и от отчима. Мужчина отвешивал девочке оплеухи и тоже, конечно, "исключительно в воспитательных целях". Сейчас в отношении обоих опекунов идет проверка.
- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям законного представителя по исполнению своих обязанностей по воспитанию ребенка, - сообщили «КП» в прокуратуре Москвы.
Как стало известно «КП», в приемную семью Кристина попала три года назад после смерти матери. Подруга женщины, у которой не было своих детей, изъявила желание взять девочку на воспитание. Все это время Кристина жила в частном доме опекунов в Троице, что на территории Новой Москвы.