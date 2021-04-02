Открытие кинотеатра "Художественный" в Москве 9 апреля 2021: ночные показы и спецпоказ фильма «Броненосец Потемкин»

В Москве 9 апреля 2021 откроется кинотеатр "Художественный" Фото: Алиса ТИТКО

Открытие кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади в Москве состоится 9 апреля 2021 года. Ему уже 111 лет. Билеты доступны на сайте cinema1909.ru (с 5 апреля, 14.00), их стоимость от 290 рублей.

- Кинотеатр был аварийным. Мы знали, что здесь проходили выдающиеся премьеры, здание пережило Великую Отечественную войну, а в последние годы он стал каким-то ангаром, глухая коробка без барельефов. Очень здорово, что москвичи и гости города после реставрации смогут вновь увидеть дом-шкатулку, - сказал Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры Москвы.

Здание кинотеатра "Художественный" Фото: Алиса ТИТКО

- Мы должны напомнить зрителям, что есть художественное кино. Кинотеатр будет работать с 9.00 до 3.00 утра, многие москвичи помнят ночные показы, у нас это будет каждый день. У нас не будет попкорна, только здоровая еда. Репертуар будет особенный - прицел на человеческие истории, фильмы определенного уровня и качества. А когда закончится локдаун, то к нам будут приезжать известные режиссеры, - сказал Стас Тыркин, программный директор кинотеатра «Художественный».

Историю вернули

Реставрация кинотеатра «Художественный» длилась шесть лет и только в конце 2020 года москвичи смогли увидеть красивое серое здание с белыми колоннами, которое скрывалось за строительными лесами. Внешний вид воссоздали по чертежам Федора Шехтеля, восстановили исторический декор - мужской и женский маскароны, барельефы с изображением античных богов Гелиоса и Селены, надписи «Входъ», «Выходъ», «Художественный электро-театръ», установили чугунные фонари. Такая же красота была в 1909 году, когда был основан первый московский кинотеатр.

Один из залов кинотеатра Фото: Алиса ТИТКО

Что тогда показывали? На первый сеанс пришли 400 человек и увидели премьеру французской драмы «Жоржетта». Москвичи были удивлены богатым оформлением - фойе освещали ажурные люстры, здесь же располагался фонтан и играл оркестр, в кадках стояли пальмы, располагался читальный зал и буфет, а на летней веранде проводили концерты. Через три года стало понятно, что кинотеатр не вмещает всех желающих. После перестройки вместимость увеличилась почти в два раза – стало свыше 900 мест.

Кинотеатр долгие годы являлся главным в стране, в 1955 году в нем установили первый широкий экран. Именно в этих стенах впервые показали фильмы «Броненосец «Потемкин»» Сергея Эйзенштейна (1926) и широкоэкранный фильм «Илья Муромец» Александра Птушко (1956).

В 90-е годы кинотеатр постепенно стал разрушаться – то кирпичная кладка, то потолок. Отправить здание на реставрацию смогли только в 2014 году.

Кассы в "Художественном" Фото: Алиса ТИТКО

Балкон, библиотека и ресторан

Обновленный кинотеатр, как красивая шкатулка. Внутри много деталей, которые хочется рассматривать. Интерьер фойе с росписью и масштабными люстрами придумала испанская команда художников.

Кинотеатр «Художественный» на Арбатской площади открывает свои двери для москвичей. Фото: Алиса ТИТКО

Балкон со столбами, на которых изображены лики бога виноделия Диониса. Говорят, что последние годы на него не пускали зрителей, так как боялись обрушения. Еще одно украшение - лестница, облицованная светлым мрамором и люстрой. Как раз она ведет из северного фойе на балкон главного зала.

Интерьеры кинотеатра. Фото: Алиса ТИТКО

Привлекает внимание большой витраж – вместо него в 90-е годы поставили пластиковое окно. А есть фонтан и пальмы? Так как исторические фотографии не сохранились, то фонтан сделали современным с круглыми стеклянными колбами и живыми растениями.

Благодаря холодному чердаку кинотеатр удалось немного увеличить, добавить залы, фойе с зеркалами и мягкими креслами, вместо буфетов появились бары.

Ресторан кинотеатра. Фото: Алиса ТИТКО

В кинотеатре теперь четыре зала с лазерными кинопроектами:

- главный – 474 места,

- два малых – по 47 мест,

- в камерном – 21 место.

Залы кинотеатра стали комфортнее Фото: Алиса ТИТКО

В южном фойе появился корнер Библиотеки им. Н.А. Некрасова с книгами о кино, театре, музыке. Здесь можно оформить читательский билет, который будет действовать и в других городских библиотеках Москвы.

- А каждые выходные москвичи смогут посетить экскурсии по зданию. Зрителям расскажут, как кинотеатр строили, перестраивали и реставрировали за последние 111 лет, - рассказали в пресс-службе кинотеатра «Художественный».

В кинотеатре также будут работать кофейня и ресторан Niki с террасой, парфюмерный бутик.

- Ресторан Niki будет с русской кухней, название придумали, когда прочитали, что Николая II так называла ласково любовница, а потом и супруга, когда узнала. У нас в мае откроется еще летняя веранда, - рассказали в ресторане.

Фойе "Художественного" Фото: Алиса ТИТКО

Какую кинопрограмму готовят

Современные фильмы будут в расписании, но все же значительную часть расписания займут фестивали и ретроспективы. Для старых фильмов специально установили пленочный проектор. В репертуаре (можно посмотреть на сайте cinema1909.ru)

будут спецпоказы, фестивальное кино и фильмы на языке оригинала.

В кинотеатре есть уютные уголки для посетителей. Фото: Алиса ТИТКО

Расписание на ближайшие дни:

- в первый день работы, 9 апреля, пройдет российская премьера фильма "Отец" Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях. Этот показ откроет программу фильмов-номинантов на премию Оскар-2021, которая продлится до 22 апреля,

- 10 апреля состоится спецпоказ фильма "Броненосец Потемкин" Сергея Эйзенштейна, премьера которого прошла в "Художественном" в январе 1926 года,

- с 23 по 29 апреля пройдут показы Московского Международного кинофестиваля,

- 30 апреля, в день 65-летия Ларса фон Триера, состоится спецпоказ фильма "Догвилль".