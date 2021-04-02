В Москве открылись ярмарки выходного дня

В Москве начали работу ярмарки выходного дня
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
Со 2 апреля, то есть сегодня, по всему городу вновь заработали ярмарки выходного дня.
- В этом году открылись 65 площадок, в том числе в районах, где пока ещё нет круглогодичных ярмарок, - сообщили «КП» в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы. - Всего создается 1526 торговых мест. Ярмарки будут работать до 26 декабря. Сюда можно приходить с пятницы по воскресенье с 8.00 до 21.00.
При этом покупателей продолжают принимать и круглогодичные фестивально-ярмарочные площадки. Одну из них, на Профсоюзной улице в Черемушках, посетил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.
«Здесь совсем другая атмосфера, торгуют круглый год, а не только летом, практически все время в течение недели, - сказал мэр во время осмотра ярмарки. - На прилавках - совершенно другой ассортимент. За продуктами установлен ветеринарный и санитарный контроль. Здесь есть даже свое маленькое кафе. Это становится центром района. На многих ярмарках рядом построены фестивальные площадки, где можно проводить районные праздники. Это новый формат. Уровень ярмарок сравнялся с уровнем парижских или барселонских ярмарок. Поэтому, может быть, подумать и проголосовать на «Активном гражданине» по бренду для этих ярмарок и новым стандартам. Я думаю, мы обязательно это сделаем».
По его словам, в 2021 году планируется открыть еще около 20 таких площадок.
В ближайшие выходные дни 3 и 4 апреля на ярмарках и других фестивальных площадках Москвы посетителей ждёт программа, посвященная Международному дню детской книги. Праздник отмечается 2 апреля. Всего в столице пройдет более 450 творческих, букинистических, художественных и кулинарных мастер-классов.
Кроме того, по новой традиции 2 апреля, в Международный день детской книги, правительство Москвы объявляет о начале приёма заявок на соискание Литературной премии имени Корнея Чуковского. Информация об условиях конкурса - на официальном сайте премиячуковского.рф.
Павильоны с продуктами для удобства покупателей будут располагаться в жилых районах.
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
Места на столичных ярмарках выделяют бесплатно. На них могут торговать фермеры и владельцы личных хозяйств, которые занимаются садоводством, огородничеством или животноводством, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица.
На прилавках - свежие овощи и фрукты, рыба и морепродукты, мясные и молочные продукты, фермерские сыры разных сортов, хлеб и сладости, бакалея, мед, соленья и полуфабрикаты из регионов России и стран ближнего зарубежья.
Например, на круглогодичной ярмарке на Профсоюзной улице можно купить товары из 13 регионов нашей страны (Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Пензенская, Тамбовская и Ярославская области, Чувашская Республика), а также из стран ЕАЭС – Армении, Белоруссии и Казахстана.
В этом году больше всего ярмарок выходного дня - в центре (11 адресов). Самая большая торговая площадка на 76 мест - в районе Кунцево на западе столицы. Полный список адресов - на сайте. На трех ярмарочных площадках будет сокращённый график. Два дня в неделю - только по субботам и воскресеньям - торгуют:
- на улице Щепкина, вл. 47, стр. 1-2 и на улице Грузинский вал, вл. 11 - оба адреса в Центральном округе;
- в 1-м Донском проезде в Южном округе.
Контейнеры для использованных масок и перчаток.
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
На всех ярмарках выходного дня в Москве продолжают действовать правила против коронавируса:
- соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра с помощью специальной разметки;
- обязательное ношение масок и перчаток для покупателей и продавцов;
- у продавцов - защитный экран, а также кожный антисептик для обработки рук не реже 1 раза в два часа;
- проверка температуры у продавцов и остальных сотрудников ярмарки несколько раз в день;
- на входе и выходе - жёлтые контейнеры с крышкой и пакетами-вкладышами для использованных масок и перчаток;
- два раза в день обработка всех поверхностей и уборка площадки с помощью специальных дезинфицирующих растворов.
Ярмарки будут работать с соблюдением всех санитарных правил.
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
Скидка по соцкарте и дегустации
В столице фермерские продукты можно купить также на 44 межрегиональных ярмарках (адреса и расписание - тут).
Большинство из них открыто со вторника по воскресенье с 10.00 до 20.00. Некоторые работают с четверга по воскресенье. Понедельник - санитарный день.
Покупателям по социальной карте москвича дают скидку 5% на всех площадках межрегиональных ярмарок.
В павильонах можно также перекусить в кафе, побывать на мастер-классе или дегустации. На некоторых ярмарках действует дополнительный сервис по доставке продуктов на дом. Чаще всего горожане заказывают фрукты, овощи, молочку, сухофрукты и соления.
С начала 2021 года межрегиональные ярмарки Москвы посетили более 660 тысяч человек.
На них было продано порядка 570 тонн продукции.