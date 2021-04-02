Погода в Москве 5-11 апреля 2021: +14 градусов в начале недели, а потом холода

Синоптики не исключают новых снегопадов в Москве в апреле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снег, накрывший ранним утром в пятницу, 2 апреля 2021 года. столицу и Подмосковье, местные жители восприняли как запоздалую первоапрельскую шутку погоды. Ну как ж так, обещали, что будет тепло, да и снегу уже пора таять – а он снова падает!

В снегопаде 2 апреля виновата не штука, а холодный циклон из Архангельской области. Он принес в общей сложности 12 мм осадков, в основном это был дождь, и лишь 2 мм выпало в виде снега. Да и тот моментально растаял – уже днем в пятницу светит яркое солнце, разогревшее воздух до +5 градусов.

Какая погода нас ждет дальше? Долгожданное весеннее тепло или новые метели? Рассказывает Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро:

- Погода точно будет лучше, чем минувшей ночью! Однако в ночи на субботу и воскресенье возможны заморозки – в столице до -1, по области до -2 градусов. А значит, и гололедица на дорогах. Днем небольшой дождь, +7...+8 градусов.

С понедельника, 5 апреля, вернется сухая погода, начнется потепление. Во вторник и среду днем уже +10 градусов, и по ночам без заморозков. Ненастье вновь накроет Москву в четверг и пятницу, 8 – 9 апреля. При этом в четверг днем тепло, до +14 градусов. Волна холода доберется до столицы либо вечером в четверг, либо днем в пятницу – 9 апреля ночью по области до -3 градусов, днем не выше +9 градусов. В следующие выходные +3...+8. А это холоднее, чем положено по климатическим нормам.

- А со снегом этой весной вопрос закрыт?

- Не факт. В ночные часы мокрый снег возможен. Волны холода в апреле случаются довольно часто. И в апреле 2021 года они еще обязательно будут.

КСТАТИ

Рекордно теплый апрель за все 140 лет метеонаблюдений выдался в Москве в 2000 году. Тогда апрельская теплынь зашкалила за климатическую норму на 5,7 градуса, а всю последнюю декаду месяца температура было выше +20.