Источником пожара в бизнес-центре на Садовом кольце стала кухня ресторана

Пожар случился в офисном комплексе на Зубовском бульваре.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Днем 2 апреля в районе станции метро «Парк культуры» заметили черный дым. Столб поднимался из здания на Зубовском бульваре 17 строение 1. Это офисный комплекс, в котором также находятся много заведений общепита.
Сотрудники и посетители бизнес-центра эвакуированы. На место прибыли пожарные расчеты. По предварительной информации, источник пожара — кухня одного из фастфудов на третьем этаже.
Офисный центр грел открытым пламенем.
Фото: Иван МАКЕЕВ
— По предварительным данным, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
В настоящий момент пожар локализован. Это значит, что распространение огня удалось предотвратить. Остается потушить пламя и пролить вспыхнувшие участки. Позже обстоятельства ЧП установит специальная комиссия.
Работников центра пришлось эвакуировать.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пожарный расчет борется с пламенем.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Столб дыма был виден издалека
Фото: Иван МАКЕЕВ
В настоящий момент пожар локализован.
Фото: Иван МАКЕЕВ