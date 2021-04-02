Источником пожара в бизнес-центре на Садовом кольце стала кухня ресторана

Пожар случился в офисном комплексе на Зубовском бульваре. Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 2 апреля в районе станции метро «Парк культуры» заметили черный дым. Столб поднимался из здания на Зубовском бульваре 17 строение 1. Это офисный комплекс, в котором также находятся много заведений общепита.

Сотрудники и посетители бизнес-центра эвакуированы. На место прибыли пожарные расчеты. По предварительной информации, источник пожара — кухня одного из фастфудов на третьем этаже.

Офисный центр грел открытым пламенем. Фото: Иван МАКЕЕВ

— По предварительным данным, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В настоящий момент пожар локализован. Это значит, что распространение огня удалось предотвратить. Остается потушить пламя и пролить вспыхнувшие участки. Позже обстоятельства ЧП установит специальная комиссия.

Работников центра пришлось эвакуировать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожарный расчет борется с пламенем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Столб дыма был виден издалека Фото: Иван МАКЕЕВ