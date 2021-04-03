Два человека погибли в аварии с такси и каршерингом в Москве

Два человека стали жертвой аварии такси и каршерингового авто. Фото: Дептранс Москвы

3 апреля в столице на улице Орджоникидзе около дома №10 столкнулись два легковых авто. Это район метро «Ленинский проспект» и Гагаринского тоннеля. В аварии погибли два человека. Об этом kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Авария случилась около 18:30. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства столкновения, — сообщили в ведомстве.

В Департаменте транспорта Москвы уточнили, что столкнулись машины каршеринга и такси. Авария случилась в правом ряду, где улица Орджоникидзе переходит в Вавилова. По словам очевидцев, каршеринговая KIA Rio врезалась в левый бок такси Ford Mondeo.

На место выезжали две машины скорой помощи и пожарный расчет. Тушить ничего не потребовалось: пострадавших нужно было деблокировать из авто.

Сегодня же в Москве прошел суд по громкому ДТП. Избирали меру пресечения пранкеру Эдварду Билу. Парень мог спровоцировать аварию, в которой столкнулись пять машин. В реанимации оказалась женщина — сотрудница Госдумы. Несмотря на резонансное дело, суд не стал брать пранкера под ареста. Вместо этого ему запретили посещать вечеринки и садиться за руль.