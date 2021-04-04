Сергей Собянин заявил, что МЦК побил все рекорды и работает на пределе своих возможностей

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии новых станций Московского метро. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергея Собянин рассказал о загруженности Московского центрального кольца. МЦК - железнодорожной системы с современными вагонами, которая интегрирована с метрополитеном. Напомним, круговая линия общей длиной в 54 километра была запущена в столице осенью 2016 года. На текущий момент на соединяет 31 станцию. Ежедневно МЦК используют более 540 тысяч пассажиров.

- Оказалось, что все самые оптимистические прогнозы, все рекорды были побиты, - заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». - Сегодня МЦК, несмотря на сокращение интервала и увеличение интенсивности движения, уже работает на пределе своих возможностей.

По словам мэра, такой же эффект должна иметь Большая кольцевая линия (на схеме метро она помечена бирюзовым цветом), которая сейчас активно строится. В настоящий момент запущен уже два участка - от Савеловской до станций Деловой центр и Мневники. Причем станции Мневники и Народное ополчение были открыты 1 апреля.

Сергей Собянин отметил, что БКЛ также возьмет на себя часть пассажиров перегруженных станций других линий.

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