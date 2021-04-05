В Москве 3000 добровольцев примут участие в исследовании вакцины «Спутник Лайт»

При исследовании «Спутник Лайт» применяются все цифровые наработки, которые зарекомендовали себя при при работе над вакциной «Спутник V». Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве завершился набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины «Спутник Лайт». Всего 3000 человек, все они прошли предварительный осмотр и получили инъекцию.

- Мы завершили набор добровольцев для участия в исследовании вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Исследование проводится на базе 10 городских поликлиник, - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вакцина «Спутник Лайт» уже прошла необходимые исследования, пациенты переносят ее как обычную прививку. Фактически это первый компонент вакцины «Спутник V» - по своему составу они идентичны. У человека вырабатывается достаточное количество антител. Предполагается, что «Спутник Лайт» будут использовать для ревакцинации (прививка, направленная на поддержание поствакцинального иммунитета, выработанного предыдущими вакцинациями). Преимущество «Спутника Лайт» в том, что прививка потребуется всего одна. Препарат не содержит самого коронавируса, то есть невозможно заболеть или заразить им окружающих после прививки.

При исследовании «Спутник Лайт» применяются все цифровые наработки, которые зарекомендовали себя при при работе над вакциной «Спутник V»: электронные протоколы осмотра, мобильное приложение «Дневник добровольца» и телемедицинский центр.

Всего же в международном исследовании вакцины «Спутник Лайт» участвуют 6000 человек, из них 3000 добровольцев из Москвы, а еще 3000 участников из ОАЭ.

В столице одновременно проводят доклинические исследования назальной формы вакцины «Спутник Лайт», в августе спрей будут исследовать клинически.

Напомним, сейчас в столице проходит вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». Ее может сделать любой гражданин России, достигший 18-летнего возраста. Прививку делают бесплатно в одном из 100 кабинетов в городских поликлиниках или в мобильных пунктах в торговых центрах (адреса и время работы есть на сайте mos.ru).

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