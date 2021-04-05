Долой барьеры: «Новые люди» изучили доступную среду московских районов

«Новые люди» в Москве приняли участие в федеральной акции партии, чтобы выяснить: насколько в реальности в нашем городе доступна декларируемая «безбарьерная среда»

Цель - зафиксировать места, где нет специальных пандусов или они не соответствуют нормативам, и после этого передать полученные данные властям для устранения проблем.

В исследовании «Новым людям» помогли молодые родители из числа сторонников. Они предоставили детские коляски, с которыми активисты попробовали преодолеть наземные и подземные переходы, войти в административные здания и социальные учреждения.

- Конечно в столице вопрос доступности среды не стоит так остро как в регионах, но и в нашем городе достаточно проблемных точек. Например, у молочной кухни на Смирновской улице пандус отсутствует, а ступеньки находятся в плачевном состоянии. Молодым мамам с колясками здесь подняться очень трудно. Схожая ситуация у молочной кухни на Зеленодольской, - рассказал лидер московского отделения «Новых людей» Ярослав Самылин.

Еще хуже ситуация у частного бизнеса, особенно у предприятий торговли и сферы услуг. Этому есть понятные объяснения, но это не снимает с предпринимателей ответственности. Многие объекты расположены на первых этажах жилых домов, которые были построены десятки лет назад. Оснастить их пандусами достаточно сложно.

«Новые люди» предлагают не закрывать такие офисы и магазины, а разработать специальные, унифицированные программы, которые помогут бизнесменам соблюсти все требования закона. Если предприниматель готов участвовать в разработке специальной программы, обозначит сроки ее выполнения и будет придерживаться графика работ по созданию безбарьерной среды, к нему со стороны государства вопросов возникнуть не должно.

По словам Альбины Бикбулатовой, эксперта Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов, инициатива партии «Новые люди» является важной и своевременной. Если в Европе проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 70-х годах прошлого века, то в России мы отстаем на много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо, но страдает воплощение на местах. Чтобы избежать формального подхода, необходимо включать в комиссии по приемке объектов доступной среды представителей организаций, которые занимаются правами инвалидов. То, что «Новые люди» планируют включить пункты о создании безбарьерной среды в свою партийную программу и проводят подобные акции и исследования, Бикбулатова считает хорошим примером государственного подхода к проблеме.

На основании своих исследований «Новые люди» сформируют городскую карту «недоступных мест», которую передадут органам власти в ближайшее время. Конкретные предложения по изменению доступной среды и способов взаимодействия всех заинтересованных сторон войдут в региональные программы партии. Одно из ключевых предложений - затраты предпринимателей на создание безбарьерной среды не должны облагаться налогами.