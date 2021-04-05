"13 дней до самоубийства": Полиция нагрянула к школьнику из-за строчки из трека рэпера Джизуса

Ни Мария Ивановна, ни полицейские даже и не догадывались, что насторожившая их запись во ВКонтакте - всего лишь название песни известного среди подростков рэп исполнителя Джизуса, чье творчество в стиле эмо-панк наполнено произведениями подобного настроения. Фото: www.youtube.com

На днях московские полицейские предотвратили "несуществующее" самоубийство. В дежурную часть позвонила встревоженная учительница одной из столичных школ Марья Ивановна. Бдительная женщина сообщила оперативникам о странном посте, который она увидела на страничке во ВКонтакте у одного из своих учеников, 15-летнего Романа В.* Подросток всегда отличался скверным характером, был поставлен на профилактический учет из-за курения, а теперь вот выложил фотографию с крыши заброшенного здания и оставил под ней неоднозначную подпись: 13 days before my suicide (13 дней до моего самоубийства)

За последнее время сильно возросло количество происшествий со школьниками, часть из которых заканчивалась трагедиями. Сейчас все сообщения о возможных самоубийствах поставлены на особый контроль. Так что, получив сведения от встревоженной учительницы, полицейские срочно выехали домой к школьнику.

Ни Мария Ивановна, ни полицейские даже и не догадывались, что насторожившая их запись во ВКонтакте - всего лишь название песни известного среди подростков рэп исполнителя Джизуса, чье творчество в стиле эмо-панк наполнено произведениями подобного настроения.

«К подростку домой был направлен инспектор по делам несовершеннолетних. В присутствии матери, удивленный школьник объяснил, то ничего такого у него и в мыслях не было, ни о каком самоубийстве он никогда не думал, да и сам он вполне жизнерадостный парень, а запись в социальной сети - обычная строчка из песни его любимого исполнителя Джизуса. Таким образом подросток хотел продемонстрировать уважение к творчеству рэпера, а также привлечь к себе внимание других пользователей интернета.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Так или иначе, но проверку полиция решила все-таки провести, а также передать информацию о случившемся в межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ. Проверят ли в связи с этой историей тексты песен Джизуса не сообщается.