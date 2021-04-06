Бесплатно прокачать мозги: Анатолий Вассерман открыл академию для пытливых людей

Известный эрудит, журналист и аналитик Анатолий Вассерман запустил обучающую онлайн-платформу, которая помогает «прокачать» мозги, совершенствовать свой интеллект и научиться пользоваться полученными знаниями. Участие в проекте абсолютно бесплатное. Достаточно лишь зарегистрироваться на сайте академии wasserman.su, где представлены интеллектуальные тренажеры, развивающие игры, научно-познавательные видеоматериалы, статьи и обучающие вебинары. На этой неделе сотни добровольцев отправились в публичные места Москвы, чтобы рассказать о проекте.

…Торговый центр «Измайловский» на окраине столицы. Полдень. Картонная фигура рекламного «Вассермана» заставляет людей сбавить шаг, а завидев живую легенду интеллектуальных телепередач собственной персоной стараются пробиться сквозь толпу, чтобы с ним сфотографироваться.

«В первую очередь проект вызывает интерес у молодежи. Но и взрослые люди, которые выросли на телепрограмме «Что? Где? Когда?» часто позитивно реагируют на фамилию Анатолия Вассермана и проявляют желание присоединиться к проекту, - отметил волонтер, студент Государственного университета управления Иван Тепляков.

Волонтеры помогают всем желающим зарегистрироваться на сайте интеллектуального проекта. Там людям доступны эксклюзивные авторские материалы, курсы, тесты и упражнения. Рассчитаны они на людей любого возраста. Чтобы научиться сортировать огромный груз информации в собственной памяти, мгновенно отбирать нужные факты и правильно использовать эти данные, стоит взять на заметку навыки участников интеллектуальных игр.

«Развивая свой мозг в таком направлении, человек может научиться искать нестандартные выходы в любой ситуации», – пояснил Анатолий Вассерман. - В задачи «Академии» входит научить людей мыслить шире и продуктивней».

По мнению многократного победителя интеллектуальных проектов, задания на эрудицию не интересны. Большинство вопросов на сайте - на логику. Например, если спросить обычного человека какая глубина Каспийского моря, то ответа скорее всего не услышим. Да он и бесполезен. А если задать вопрос можно ли от одного берега Каспия до другого подать сигнал лазером, то основываясь на базовом курсе школьных знаний ответ можно дать.

«Знания сами по себе – бессмысленный груз, если не уметь ими пользоваться», - резюмирует эрудит.

Анатолий Вассерман впервые появился на телеэкране в 1989 году, играя в составе команды Нурали Латыпова в клубе «Что? Где? Когда?». В телевизионном шоу «Своя игра» одержал пятнадцать побед подряд в 2001—2002 годах и стал лучшим игроком десятилетия в 2004 году. Был одним из основных участников в телеигре «Игры разума». Неоднократно принимал участие в программе «Кто хочет стать миллионером?», где выигрывал разные суммы. Бронзовый призёр чемпионата Москвы по эрудит-квартету в составе команды «Домодедово и остальная Россия» 2010 года (по версии Ассоциации московских клубов интеллектуальных игр).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Знаток и публицист поддержал участников соревнований.

На спортплощадке досугового центра «Юность» на востоке столицы состоялись семейно-командные эстафеты «Вместе весело! Вместе интересно!». Их проводят с 2018 года. Сейчас участвовали 33 семьи, жители района Северное Измайлово. Впервые мероприятие поддержал публицист, участник интеллектуальных шоу Анатолий Вассерман.

Знаменитый игрок «предложил москвичам отправиться на необитаемый остров в своей жилетке». А для выживания в непростых условиях им предстояло наполнить карманы полезными предметами.

«Это здорово, что родители и дети вместе проводят выходные, - отметил Анатолий Вассерман. - Спортивных мероприятий сейчас проходит достаточно, а вот сочетающих в себе не только физические упражнения, но и умственные - практически нет. Надеюсь, наш первый опыт будет удачным».

Лучшими в конкурсе «Жилетка Вассермана» в своих категориях стали семьи Довлатовых, Егоровых, Цветковых и Бадаловых. Анатолий Вассерман пообещал лично поздравить победителей по телефону.