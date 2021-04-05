В Москве приведут в порядок парки и набережные города

Ещё один прогулочный маршрут с площадками для отдыха появится на улице Красная Пресня и соседнем с ней Звенигородском шоссе. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С первым теплом Москву начали отмывать после зимы. До конца апреля почистят от мусора и грязи улицы, фасады домов и дворы. На дорогах уже стартовал ремонт. А после майских праздников коммунальные службы по традиции займутся масштабным благоустройством. В порядок приведут парки и набережные в центре города. Сегодня расскажем, как обновят крупные магистрали и места отдыха.

СТАРИННАЯ КАРАУЛЬНЯ НА ПУТИ ВОЙСК НАПОЛЕОНА

Зелени в центре скоро станет больше. Ещё один прогулочный маршрут с площадками для отдыха появится на улице Красная Пресня и соседнем с ней Звенигородском шоссе. Вдоль нечетной стороны улицы от машин его закроет аллея из лип, рябин и клёнов. Деревья и газоны давно отсюда исчезли и теперь расцветут вновь.

На углу Красной Пресни и Трехгорного Вала устроят видовую площадку с детским игровым комплексом и лавочками. В начале Звенигородского шоссе от улицы Красная Пресня до Третьего транспортного кольца обновят тротуары, высадят деревья и кустарники, поставят фонари с мягким светом и энергосберегающими лампами. Воздушные линии электропередачи спрячут под землю.

Красная Пресня. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Парк Декабрьского восстания между Шмитовским проездом, улицами 1905 года и Трехгорный Вал тоже обновят. В нем заменят скамейки и парковую ограду, игровые площадки для детей всех возрастов. Для занятий спортом обустроят специальные зоны. Кроме того, высадят дополнительные деревья, кустарники и цветники с многолетними растениями.

Для выгула собак откроются две площадки - отдельно для крупных и мелких пород. Для пожилых людей, мам с детскими колясками и велосипедистов на входе со стороны Рочдельской улицы сделают пандус.

Фишка парка - здание кордегардии Пресненской заставы. Это единственный уцелевший из 18 павильонов для военного караула, расположенных в восемнадцатом веке на Камер-Коллежском валу. Армия Наполеона входила в Москву в 1812 году сразу через несколько застав и одна из них была Пресненская. Сохранившаяся до наших дней кордегардия как раз стояла на пути французов. Теперь в ветхом старинном здании отремонтируют стены, кровлю и цоколь.

Здание и причал Южного речного вокзала реконструируют в ближайшие годы. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

ПЛАВУЧИЕ АТТРАКЦИОНЫ И СПА-КОМПЛЕКС

Здание и причал Южного речного вокзала реконструируют в ближайшие годы. Рядом построят галерею современного искусства, офисы, торговые комплексы и рестораны. Вокруг вокзала появится много тематических развлечений. На соседних набережных Марка Шагала и затона Новинки устроят площадки водных аттракционов, плавучий спа-комплекс, сад с водными растениями и прокат водного транспорта. Вдоль реки разместят детские, игровые и спортивные зоны.

Южный речной вокзал. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По всему кварталу протянут пешеходные и велосипедные дорожки. Эти маршруты свяжут районы Даниловский и Нагатинский Затон. В парке на набережной поставят искусственные пешеходно-беговые конструкции разной высоты, а под ними - павильоны.

Через затон Новинки перекинут два новых пешеходных моста. Они соединят жилые районы в бывшей промзоне ЗИЛа на одном берегу и строящиеся жилые комплексы, технопарк и парк «Остров мечты» на другом берегу.

В этом году к открытию станции Большой кольцевой линии «Проспект Вернадского» около неё появится спортивно-игровой кластер и сквер. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

КАЧЕЛИ ОКОЛО МЕТРО

В этом году к открытию станции Большой кольцевой линии «Проспект Вернадского» около неё появится спортивно-игровой кластер и сквер. Благоустройство проводят сразу на нескольких улицах запада столицы - Коштоянца, Семёнова-Тян-Шанского, частично Михаила Певцова и перед бизнес-центром «Вернадский» на проспекте Вернадского.

На пешеходных маршрутах между дорогой и домами уже заново проложили тротуары, заменили асфальт на проезжей части. Кроме того, под землю уберут все воздушные кабельные линии. Дорогу к метро будут освещать 235 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. Для пассажиров наземки поставят шесть комфортных остановочных павильонов с зарядками для гаджетов и Wi-Fi.

Проспект Вернадского. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Около новой станции метро высадят более 30 крупномерных деревьев и 850 кустарников, 54 тысячи квадратных метров газона и цветники общей площадью 440 квадратных метров. А на улице Коштоянца построят спортивно-игровой кластер и разобьют сквер с лавочками, фонарями и уличными качелями. Желающие смогут здесь взять напрокат велосипеды и самокаты.

Проспект Вернадского. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

ОТ ТАГАНКИ ДО МКАДА С ВЕТЕРКОМ

Вылетную магистраль длиной 14,2 километра между улицей Большие Каменщики на Таганке и МКАДом продолжат обновлять этой весной.

Вылетную магистраль длиной 14,2 километра между улицей Большие Каменщики на Таганке и МКАДом продолжат обновлять этой весной. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Маршрут проходит через улицу Большие Каменщики, Новоспасский проезд, улицу Симоновский Вал, Велозаводскую улицу, проспект Андропова, Пролетарский проспект и Липецкую улицу с выходом на МКАД и федеральную трассу М4. Два отрезка - в районе улицы Симоновский вал и проспекта Андропова - уже привели в порядок в прошлом году.

Большие Каменщики. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Теперь на оставшихся участках дополнительно высадят деревья и газоны. Напротив Новоспасского монастыря реконструируют сквер. От метро «Коломенская» до Липецкой улицы заменят асфальт на тротуарах. В оживлённых местах их частично вымостят плиткой. Воздушные линии уберут в подземную кабельную канализацию. Вдоль дороги поставят энергосберегающие фонари, а также 30 новых автобусных остановок с зарядками для гаджетов. На Липецкой улице сделают удобные подходы к пруду Дунай. Во дворах Липецкой, Элеваторной улиц и Пролетарского проспекта обновят 12 детских площадок.