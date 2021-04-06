Большие кинотеатры исчезнут, нано-врачи, бесплатный каршеринг: какой будет Москва в 2050 году

Эксперты рассказали о будущем города во время форсайта «Москва 2050». Фото: предоставлено Институтом Генплана Москвы
Через 30 лет москвичи будут гораздо больше учиться, реже выходить на улицу, забудут о счетах за электричество и доверят большинство бытовых решений искусственному интеллекту. Такой будет Москва в 2050 году. Эксперты рассказали о будущем города во время форсайта «Москва 2050», организованного Институтом Генплана Москвы.
Будущее столицы во многом зависит от того, как специалисты по архитектуре, урбанистике, экономике и культурологии сформулируют образ и ценности, которые должны осуществиться через несколько десятилетий. Условно «нарисовать будущее» и постепенно приближаться к задуманному.
- Каршеринг для Москвы – это стандарт уже. Как и велопрокат, прокат самокатов. В этом направлении будет расширение, - говорит Максим Чаховский, советник генерального директора АО «Цифровые платформы и решения Умного города».
Изменится движение на дорогах Москвы. Фото: предоставлено Институтом Генплана Москвы
Изменится движение на дорогах Москвы - уменьшится количество полос на магистралях, как только все машины начнут двигаться, зная друг о друге и «общаясь» друг с другом. Поток станет равномерным и предсказуемым, а маневрирования будет все меньше. Специалисты говорят о повсеместном внедрении машин с автопилотом.
- Роботы-доставщики уже работают в нескольких районах Москвы, и на сегодняшний день доставили клиентам несколько тысяч блюд из столичных кафе и ресторанов. Поездка на беспилотном такси также может стать привычным делом в ближайшем будущем. По нашим расчетам в течение нескольких лет беспилотные автомобили смогут ездить по дорогам мегаполиса в час пик так же уверенно, как это делает опытный водитель, при этом безопасно и строго соблюдая правила дорожного движения, - рассказали в пресс-службе «Яндекс».
Будущее столицы во многом зависит от того, как специалисты по архитектуре, урбанистике, экономике и культурологии сформулируют образ и ценности. Фото: предоставлено Институтом Генплана Москвы
Изменится и представление о том, ради чего надо выходить на улицу. Москвичи практически перестанут ходить в магазины, предпочитая заказывать еду и товары для дома.
- На человека влияют не только технологии, но и городская среда, образовательная и культурная. Голосовые помощники станут для людей компаньонами, которые будут помогать выбрать: куда сходить, какой фильм или программу посмотреть, - говорит Нина Яныкина, ректор АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035».
Выходить из дома люди будут в основном, чтобы развлекаться, дышать воздухом и заниматься спортом. А улицы, скорее всего, станут больше транспортной системой города. Таким образом, крупные театры и кинотеатры с залами на сотни мест исчезнут. Актуальнее будут небольшие залы, но возле дома.
В Москве с каждым годом увеличивается продолжительность жизни горожан, а это значит, что может изменится период детства, подросткового и юношеского возраста. Обучение будущей профессии растянется до 20-25 лет, так как человеку останется работа, которую не сможет выполнять автомат.
Выходить из дома люди будут в основном, чтобы развлекаться, дышать воздухом и заниматься спортом. Фото: предоставлено Институтом Генплана Москвы
Москвичам, по прогнозам специалистов, через пару десятилетий придется отказаться от ключей для замков, исчезнут привычные выключатели, которых нужно касаться. Повсеместным станет управление голосом. Сейчас разрабатывается возможность изготовления гаджетов с вечными источниками энергии, чтобы убрать из жизни зарядки. Столешницы сами станут беспроводными зарядками.
- В последние 20 лет мы столкнулись с тем, что экспоненциальный рост науки и технологий немного замедлился. И если мы не придумаем, как перестроить Москву, то вместо инноваций и роботов у нас будет что-то другое, - рассказал футуролог Данила Медведев.
Поездка на беспилотном такси также может стать привычным делом в ближайшем будущем. Фото: предоставлено Институтом Генплана Москвы
Футуролог напомнил об искусственном интеллекте, который уже сейчас побеждает шахматных гроссмейстеров.
- Надо понимать, что это соревнование, пока безобидное для нас, может повлечь за собой безработицу и снижение оплаты труда, - сказал Данила Медведев.
Специалисты уверенны, что лечить нас через 30 лет будут нано-врачи, видеонаблюдение будет не только в подъездах, метро и на дорогах, но вообще повсеместным. И вот тогда соседи, которые курят в подъезде, уже не смогут отвертеться от штрафа, который придет автоматически, как штраф водителю за превышение скорости. Система начнет регулировать шум в квартирах по ночам, сверление в неположенные часы – наконец-то не нужно будет звонить участковому и жаловаться.
Бесплатным может стать мобильная связь, интернет, каршеринг и прокат самокатов.
- Электроэнергия и многие городские сервисы в ближайшем будущем станут для нас бесплатными. Не нужно будет носить с собой компьютер, если он будет доступен в любом кафе: подсоединился к облаку со своими файлами, и работаешь из любой точки в городе, - предполагает Максим Чаховский, генеральный директор АО «Цифровые платформы и решения умного города».
Бесплатным может стать мобильная связь, интернет, каршеринг и прокат самокатов. Фото: предоставлено Институтом Генплана Москвы