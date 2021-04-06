Большие кинотеатры исчезнут, нано-врачи, бесплатный каршеринг: какой будет Москва в 2050 году

Эксперты рассказали о будущем города во время форсайта «Москва 2050». Фото: предоставлено Институтом Генплана Москвы

Через 30 лет москвичи будут гораздо больше учиться, реже выходить на улицу, забудут о счетах за электричество и доверят большинство бытовых решений искусственному интеллекту. Такой будет Москва в 2050 году. Эксперты рассказали о будущем города во время форсайта «Москва 2050», организованного Институтом Генплана Москвы.

Машины будут «общаться»

Будущее столицы во многом зависит от того, как специалисты по архитектуре, урбанистике, экономике и культурологии сформулируют образ и ценности, которые должны осуществиться через несколько десятилетий. Условно «нарисовать будущее» и постепенно приближаться к задуманному.

- Каршеринг для Москвы – это стандарт уже. Как и велопрокат, прокат самокатов. В этом направлении будет расширение, - говорит Максим Чаховский, советник генерального директора АО «Цифровые платформы и решения Умного города».

Изменится движение на дорогах Москвы. Фото: предоставлено Институтом Генплана Москвы

Изменится движение на дорогах Москвы - уменьшится количество полос на магистралях, как только все машины начнут двигаться, зная друг о друге и «общаясь» друг с другом. Поток станет равномерным и предсказуемым, а маневрирования будет все меньше. Специалисты говорят о повсеместном внедрении машин с автопилотом.

- Роботы-доставщики уже работают в нескольких районах Москвы, и на сегодняшний день доставили клиентам несколько тысяч блюд из столичных кафе и ресторанов. Поездка на беспилотном такси также может стать привычным делом в ближайшем будущем. По нашим расчетам в течение нескольких лет беспилотные автомобили смогут ездить по дорогам мегаполиса в час пик так же уверенно, как это делает опытный водитель, при этом безопасно и строго соблюдая правила дорожного движения, - рассказали в пресс-службе «Яндекс».

Будущее столицы во многом зависит от того, как специалисты по архитектуре, урбанистике, экономике и культурологии сформулируют образ и ценности. Фото: предоставлено Институтом Генплана Москвы

Большие кинотеатры исчезнут

Изменится и представление о том, ради чего надо выходить на улицу. Москвичи практически перестанут ходить в магазины, предпочитая заказывать еду и товары для дома.

- На человека влияют не только технологии, но и городская среда, образовательная и культурная. Голосовые помощники станут для людей компаньонами, которые будут помогать выбрать: куда сходить, какой фильм или программу посмотреть, - говорит Нина Яныкина, ректор АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035».

Выходить из дома люди будут в основном, чтобы развлекаться, дышать воздухом и заниматься спортом. А улицы, скорее всего, станут больше транспортной системой города. Таким образом, крупные театры и кинотеатры с залами на сотни мест исчезнут. Актуальнее будут небольшие залы, но возле дома.

В Москве с каждым годом увеличивается продолжительность жизни горожан, а это значит, что может изменится период детства, подросткового и юношеского возраста. Обучение будущей профессии растянется до 20-25 лет, так как человеку останется работа, которую не сможет выполнять автомат.

Выходить из дома люди будут в основном, чтобы развлекаться, дышать воздухом и заниматься спортом. Фото: предоставлено Институтом Генплана Москвы

Беспроводные столешницы и нано-врачи

Москвичам, по прогнозам специалистов, через пару десятилетий придется отказаться от ключей для замков, исчезнут привычные выключатели, которых нужно касаться. Повсеместным станет управление голосом. Сейчас разрабатывается возможность изготовления гаджетов с вечными источниками энергии, чтобы убрать из жизни зарядки. Столешницы сами станут беспроводными зарядками.

- В последние 20 лет мы столкнулись с тем, что экспоненциальный рост науки и технологий немного замедлился. И если мы не придумаем, как перестроить Москву, то вместо инноваций и роботов у нас будет что-то другое, - рассказал футуролог Данила Медведев.

Поездка на беспилотном такси также может стать привычным делом в ближайшем будущем. Фото: предоставлено Институтом Генплана Москвы

Футуролог напомнил об искусственном интеллекте, который уже сейчас побеждает шахматных гроссмейстеров.

- Надо понимать, что это соревнование, пока безобидное для нас, может повлечь за собой безработицу и снижение оплаты труда, - сказал Данила Медведев.

Специалисты уверенны, что лечить нас через 30 лет будут нано-врачи, видеонаблюдение будет не только в подъездах, метро и на дорогах, но вообще повсеместным. И вот тогда соседи, которые курят в подъезде, уже не смогут отвертеться от штрафа, который придет автоматически, как штраф водителю за превышение скорости. Система начнет регулировать шум в квартирах по ночам, сверление в неположенные часы – наконец-то не нужно будет звонить участковому и жаловаться.

Бесплатным может стать мобильная связь, интернет, каршеринг и прокат самокатов.

- Электроэнергия и многие городские сервисы в ближайшем будущем станут для нас бесплатными. Не нужно будет носить с собой компьютер, если он будет доступен в любом кафе: подсоединился к облаку со своими файлами, и работаешь из любой точки в городе, - предполагает Максим Чаховский, генеральный директор АО «Цифровые платформы и решения умного города».