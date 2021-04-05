Причиной взрыва в раздевалке хореографического училища оказалась пиротехника

По факту произошедшего ведется проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 5 апреля в в Московском государственном хореографическом училище имени Лавровского (МГХУ) сработала пожарная сигнализация.

— Наши сотрудники выезжали на место, но тушить там ничего не потребовалось, — сообщили в kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Оказалось, что в мужской раздевалки сработал взрывпакет. Это пиротехническое изделие — большая петарда, которая имитирует хлопок от взрыва. Такие можно купить с 16-летнего возраста в специализированном магазине.

— По факту произошедшего ведется проверка. В раздевалке произошел хлопок в результате неосторожного обращения с пиротехническим изделием. Пострадавшего ребенка осматривают медики, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Парню 11 лет. По предварительной версии, он баловался пиротехникой вместе с товарищами. Видимых травм и ранений у него нет. Пока только жалобы на головную боль.

К выяснению обстоятельств ЧП подключились следователи. В ГСУ СКР по Москве сообщили подробности инцидента:

— Старшеклассник кинул в ведро светошумовое устройство для игры в пейнтбол. В результате пострадал 11-летний ребенок. Жизни мальчика ничего не угрожает. Организована доследственная проверка.

В МГХУ имени Лавровского детей принимают с 10-11 лет — после окончания младшей школы. По окончанию училища детям выдают аттестат как в обычной школе и диплом о профессиональном образовании артиста балета.