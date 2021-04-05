Причиной взрыва в раздевалке хореографического училища оказалась пиротехника

По факту произошедшего ведется проверка.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Днем 5 апреля в в Московском государственном хореографическом училище имени Лавровского (МГХУ) сработала пожарная сигнализация.
— Наши сотрудники выезжали на место, но тушить там ничего не потребовалось, — сообщили в kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Оказалось, что в мужской раздевалки сработал взрывпакет. Это пиротехническое изделие — большая петарда, которая имитирует хлопок от взрыва. Такие можно купить с 16-летнего возраста в специализированном магазине.
— По факту произошедшего ведется проверка. В раздевалке произошел хлопок в результате неосторожного обращения с пиротехническим изделием. Пострадавшего ребенка осматривают медики, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Парню 11 лет. По предварительной версии, он баловался пиротехникой вместе с товарищами. Видимых травм и ранений у него нет. Пока только жалобы на головную боль.
К выяснению обстоятельств ЧП подключились следователи. В ГСУ СКР по Москве сообщили подробности инцидента:
— Старшеклассник кинул в ведро светошумовое устройство для игры в пейнтбол. В результате пострадал 11-летний ребенок. Жизни мальчика ничего не угрожает. Организована доследственная проверка.
В МГХУ имени Лавровского детей принимают с 10-11 лет — после окончания младшей школы. По окончанию училища детям выдают аттестат как в обычной школе и диплом о профессиональном образовании артиста балета.