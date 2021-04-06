В Москве пройдет этап международного чемпионата, в котором сражаются роботы

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

17 апреля на ВДНХ соберутся команды по робототехнике из школ, колледжей и детских технопарков Москвы. В Москве пройдет региональный этап международного чемпионата DJI RoboMaster Youth. Состязаться молодые таланты будут на базе инновационно-образовательном комплексе «Техноград». Престижный конкурс впервые проходит в России.

— Благодаря ресурсному центру профнавигации, созданному нами в прошлом году, у столичных школьников появилась возможность участвовать в крупных инженерных соревнованиях. В том числе представлять Россию на международном уровне. Предстоящий чемпионат по робототехнике поможет ребятам проверить свою подготовку и получить новый опыт, — приводит портал mos.ru слова вице-мэра Натальи Сергуниной.

Ресурсный центр профнафигации занимается организацией всероссийских и международных чемпионатов. Некоммерческая организация собирает лучшие практики и внедряет перспективные модели неформального и дополнительного образования.

Посмотреть московский чемпионат в «Технограде» можно на экранах первого этажа. Там же будут заработают две интерактивные площадки для зрителей: можно будет поуправлять роботом и дроном. Для участия требуется предварительная регистрация на сайте.

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

КОНКРЕТНО

Как проходят соревнования

Участники устраивают зрелищную битву наземных и воздушных роботов. Получается турнир на стыке киберспорта и реальности. Победа зависит не только от тактических умений, но и от инженерных находок и эффективности программ, написанных командами. Участники управляют роботами через мониторы, сидя спиной к полю поединка. В зал допускаются только судьи и две команды.

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

СПРАВКА «КП»

DJI — один из крупнейших мировых производителей роботов для обучения, квадрокоптеров и профессиональной техники. Фирма объединилась с организатором чемпионата RoboMaster Youth. Международный турнир проводится в Китае с 2015 года. Ежегодно в нем принимают участие более 200 студенческих команд со всего мира.

В 2020 году только для китайских школьников прошел турнир RoboMaster Youth, ориентированный на старшеклассников 14–18 лет. В этом году Россия первой в мире за пределами Китая проведет региональные соревнования, а команда-победитель поедет на международный турнир. Он состоится в августе.