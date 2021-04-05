«У него автомат и он пьяный»: Москвич обстрелял прохожих из окна квартиры

Мужчина стрелял из автомата по прохожим
Фото: Евгения ГУСЕВА
О вооруженном мужчине изначально сообщил доставщик пиццы. Молодой человек привез заказ в одну из многоэтажек Зеленограда, позвонил в домофон. А на указанном этаже его встретил мужчина с автоматом наперевес. Обалдевший курьер поспешил отдать пиццу и пулей вылетел из подъезда, набирая номер 112.
- Там мужчина с автоматом. Кажется, он пьяный, - сообщил мигрант дежурному.
Спустя несколько минут к подъезду подкатила патрульная машина.
Полицейские поднялись, начали звонить в дверь, но хозяин не открыл.
Сотрудники полиции остались дежурить у дома. И не зря.
- Около девяти часов вечера мужчина произвел несколько выстрелов из окна в сторону прохожих, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - По предварительной информации, стрельба велась из охолощенного оружия (то есть, списанный АК подвергся «ремонту», после которого он не может стрелять болевыми патронами, - Авт.).
По словам сотрудников пресс-службы московской полиции, мужчина задержан. И он действительно находится в состоянии алкогольного опьянения.
Проводится проверка.
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