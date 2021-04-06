Погода в Москве 6 - 18 апреля: Снова снег, заморозки и “мерзопакостная” погода

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Казалось бы, все, с зимой закончили. Апрель уже на календаре, остатки сугробов скоро растают, и будем ждать лета. Но в прогнозах синоптиков на ближайшие дни снова слова из зимнего лексикона: снег, заморозки, гололедица.

Во вторник, 6 апреля, наслаждаемся сухой и теплой погодой, днем +12...+13 градусов.

В среду картина за окном начнет меняться, во второй половине дня начнется дождь. Хотя еще тепло, около +11 градусов.

Пик ненастья придется на четверг, 8 апреля. Пасмурно, дождь, мокрый снег, ветродуй до 18 метров в секунду. И всего +5...+7 градусов. Виновник всего это – мощный южный циклон.

В ночь на пятницу, 9 апреля, в Подмосковье подморозит до -3 градусов, будет сыпать снег или мокрый снег. Днем осадки прекратятся, солнце прогреет воздух до +11 градусов.

- Со второй половины дня среды до утра пятницы в общей сложности выпадет 20 мм осадков - при том, что месячная норма для апреля 44 мм, - делится с kp.ru подробностями главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Начнется с дождя, потом он будет перемежаться с мокрым снегом, а позже ждем снег в чистом виде. Не исключено, что образуется временный снежный покров. Полежит всего несколько часов, но тем не менее – утром в пятницу есть шанс увидеть свежевыпавший снег и покрытые льдом лужи, так как температура ночью будет отрицательной. Еще один неприятный момент: погода в эти дни будет ветреная и по ощущениям очень неприятная. Представляете, мокрый снег с дождем, снежная каша на дорогах, ветер 15 метров в секунду – мерзопакостная погода! Но что поделать, для апреля характерны такие короткие возвращения зимы. Редко когда бывает устойчиво теплая погода от начала и до конца месяца.

Синоптики центра “Фобос” предупреждают также о резких перепадах атмосферного давления. В четверг оно будет крайне низким, 729 – 730 мм рт. ст. К воскресенью повысится до 750 – 752 мм рт. ст.

Впрочем, дальше прогнозы уже более оптимистичные. В выходные, 10 и 11 апреля, сухо и солнечно. В субботу Гидрометцентр России обещает +13 градусов, в воскресенье даже +17!

И всю следующую неделю, 12 – 18 апреля, благодаря антициклону небо будет ясным, не выпадет ни дождинки – таковы расчеты центра “Фобос”. Юго-восточные ветры принесут разогретый воздух из Средней Азии Мы можем рассчитывать на +13...+18 градусов – такая погода характерна для начала мая, а не для середины апреля.