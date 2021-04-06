Из ресторана на Рублёвке украли элитный алкоголь на 5 миллионов рублей

В подмосковье поймали вора с изысканным вкусом Фото: Shutterstock

Ресторан "О-Шалей" расположен на территория клубного посёлка Николино в подмосковной деревне Таганьково. Той самой, что находится на Рублёво-успенском шоссе. В ней живут такие известные люди как Маша Распутина, Александр Масляков старший, Илья Резник. Поэтому меню в местном ресторане непростое.

Владельцы и сотрудники заведения хорошо знают изысканные вкусы своих гостей готовы их встретить на высшем уровне. В наличии всегда самые свежие продукты и большой запас различного элитного алкоголя. Для этого в заведении оборудована специальная винная комната, со шкафами, которые поддерживают нужную температуру для каждого напитка. Это помещение чем-то напоминает банковский сейф, ведь каждая бутылка стоит немалых денег. И по аналогии с сейфом, очевидно, притягивает к себе нечистых на руку сотрудников. Недавно из винной комнаты стали пропадать бутылки с алкоголем.

Поначалу руководство не могло понять, откуда появилась недостача и даже списало её на ошибку в программе. Но вскоре пропажи стали повторяться, а разница прихода и продаж становилась всё заметнее. Тогда директор стал следить за сотрудниками по камерам наблюдения. Постепенно вора удалось вычислить. Им оказался один из сотрудников 30-летний Алексей (имя изменено). За семь месяцев работы молодой человек вынес из ресторана элитного алкоголя на 5 миллионов рублей. Собрав все доказательства директор заведения позвонил в полицию.

— Поступило заявление о том, что 30-летний гражданин совершил кражу алкогольной продукции, а именно 87 бутылок шампанского "Дон Периньон", 22 бутылки шампанского "Кристал", виски, сумма ущерба значительная, — сообщил источник kp.ru

Полицейские арестовали Алексея уже на следующий день, его поместили в изолятор временного содержания, там он будет ждать суда. На молодого человека завели уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Пока остаётся неизвестным, что Алексей делал с похищенным алкоголем, продавал или сам через бокал приобщался к роскошной жизни.

Руководство заведения комментировать эту ситуацию отказалось.