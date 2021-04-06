Реновация пятиэтажек в Москве: В список стартовых площадок добавили 12 адресов

В Москве по программе реновации продолжают сносить пятиэтажки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для участников реновации продолжают выбирать стартовые площадки под новостройки. В список добавили ещё 12 адресов в 6 округах и 10 районах столицы. Постановление об этом подписал сегодня, 6 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин.

На новых участках смогут построить жилье для переселения 45 пятиэтажек. В них сейчас находится 3,2 тысячи квартир, в которых живут 8,2 тысячи москвичей.

При этом четыре из 12 стартовых площадок размещаются на месте домов из списка сноса по реновации.

Кроме того, из стартовых площадок исключили один адрес в Академическом районе на юго-западе столицы - Новочерёмушкинская улица, владение 10, корпус 1. Теперь для новостроек реновации подобрано всего 500 стартовых площадок на 7,9 миллиона квадратных метров.

КОНКРЕТНО

Где построят новые дома для переселенцев

Северный округ

Савёловский район, ул. 2-я Хуторская, вл. 31А

Северо-Восточный округ

Алексеевский район, ул. Кибальчича, вл. 11, корп. 3 (корп. 2, 3, 4)

Лосиноостровский район:

ул. Изумрудная, вл. 44, з/у 1 и 2

ул. Тайнинская, вл. 16, корп. 1

Останкинский район, ул. Бочкова, вл. 11А

Восточный округ

Район Богородское, ул. Игральная, вл. 1

Юго-Восточный округ

Район Выхино-Жулебино, ул. Ташкентская, д. 14, корп. 1

Рязанский район, Рязанский пр-т, вл. 49, корп. 1, 2, 3, 4

Южный округ

Даниловский район, ул. Дербенёвская, вл. 22

Район Нагатино-Садовники, ул. Нагатинская, вл. 1

Новая Москва

г. Троицк, ул. Спортивная, около вл. 9

ЦИФРЫ

В программе реновации участвуют 5 175 домов. Это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живут порядка 1 миллиона человек.

Сейчас идёт или завершается переселение жителей 244 домов в 84 дома-новостройки. Всего переселяется 35,9 тысяч жителей. Из них в новые квартиры уже переехали более 27 тысяч человек.

В разных районах столицы построено 107 новых жилых домов общей площадью 1,3 миллиона «квадратов». При этом строятся и проектируются 276 домов общей площадью 4,7 миллиона «квадратов».