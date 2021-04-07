Как москвичам экономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ

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Кто из нас не задумывался, как уменьшить свои расходы, не отказываясь от привычного образа жизни? Оставаться всегда на связи, иметь дома высокоскоростной интернет, пару сотен телеканалов, актуальные подписки, конечно, мобильную связь и при этом платить меньше привычного – разве не мечта? Однако часто мы пользуемся всеми этими услугами от разных компаний, постепенно подключаем и добавляем новые, увеличивая, таким образом, ежемесячный платеж, и делаем это автоматически, не задумываясь.

Мы оплачиваем домашний интернет с арендой роутера, подключенный, возможно, очень давно. И даже не знаем, какие сейчас цены на рынке, но держимся за свой привычный тариф 50-100 Мбит в секунду за 500 рублей. Второй компании платим за ТВ от 250 рублей в месяц. И третьей – оплачиваем мобильную связь, которая на каждого члена семьи обходится примерно по 800 рублей в месяц, причем взрослым постоянно не хватает минут для разговоров, а детям – интернета. Мы настолько привыкли к своим тарифам и даже не подозреваем, что, если все эти услуги приобретать у одной компании пакетом на всю семью, эта статья расходов заметно сократится. А сэкономленные деньги можно потратить на семейный поход в кинотеатр, кафе, покупку подарков и даже маленькое путешествие.

Давайте посчитаем

Если представить, что семья хотя бы из трех человек в Москве подключает минимальные тарифы на мобильную связь, телевидение и домашний интернет, то в месяц им приходится тратить где-то 3150 рублей, имея при этом определенные ограничения по тарифам. Если в семье больше человек, то бюджет на эти услуги возрастает.

Какие варианты?

Семейные тарифы существуют давно у многих компаний, но изучив предложения, одним из наиболее выгодных нам показался «МЫ МТС+500». В него входит домашний интернет 500 Мбит/с, то есть хватит на всех, 180 цифровых ТВ-каналов, в том числе в HD-качестве, мобильная связь с безлимитным интернетом и 2000 минут. Почему именно этот тариф выгоден для семьи – в нем не расходуются минуты разговора внутри группы, можно делиться с другими членами семьи, и всегда оставаться на связи с близкими, даже если на счёте не осталось денег. Подключать можно до пяти сим-карт, то есть и бабушку с дедушкой привлечь к разумным расходам.

И про экономию

Такой тариф на семью из трех человек обойдется всего 1590 рублей, то есть экономия в месяц в два раза, а в год – 18 720 рублей. При этом дома вы получаете скоростной домашний интернет, безлимитный мобильный интернет и не расходующиеся минуты разговоров внутри группы «Семья». И не нужно пополнять несколько телефонных номеров, достаточно оплатить свой номер и еще сэкономить свое время.

А что еще?

Подключив «МЫ МТС+500» вам станут доступны специальные цены на популярные онлайн-сервисы. А при подключении в приложении Мой МТС услуг «Автоплатеж по порогу» или «Автоплатеж по расписанию» можно оплачивать связь со скидкой 10% шесть месяцев.