Строгинский мост в Москве частично закрывается из-за капремонта

Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

На северо-западе столицы стартовал капитальный ремонт Строгинского моста. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Такое решение принято из-за нарушения гидроизоляции, деформационных швов и колейности дорожного покрытия, - объяснил заммэра. - Последний раз капремонт сооружения проводился в 1999 году».

По его словам, состояние всех мостов в Москве строго контролируется. Специалисты постоянно проводят комплексные обследования каждой переправы. Затем делают текущий ремонт, а при необходимости и капитальный. «Только в этом году в столице отремонтируют 34 мостовых сооружения», - отметил глава Комплекса городского хозяйства.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Во время капремонта Строгинского моста:

- полностью заменят мостовое полотно на проезжей части и тротуарах, гидроизоляцию и деформационные швы;

- обновят рельсы и железобетонные плиты на трамвайных путях;

- проведут переборку ступеней лестничных сходов;

- восстановят гранитную облицовку пьедесталов декоративных фонарей-скульптур;

- заменят ограждения тротуаров;

- поставят фонари с энергосберегающими светильниками.

Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

КАК БУДУТ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ МАШИНЫ И ПЕШЕХОДЫ

Ремонт пройдет в четыре этапа с частичным ограничением движения. Для машин оставят две полосы в каждом направлении. Для пешеходов - один тротуар.

Для сохранения маршрута трамваев запустят реверсивное движение по одному из путей. Их проезд будет регулироваться временными светофорами.

КОГДА ОТКРОЮТ

Строгинский мост планируют обновить до конца декабря этого года.