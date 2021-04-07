Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «Московский экспорт АПК в страны Северной Америки вырос на 7,5 процента»

Москва. Сортировка кондитерских изделий на фабрике "Красный октябрь". Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва по итогам 2020 года экспортировала в США, Канаду и Мексику продукцию агропромышленного комплекса на сумму 49,85 миллиона долларов. То есть на 7,5 процента выше такого же показателя за 2019 год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Самыми востребованными товарами агропромышленного комплекса в регионе стали шоколадные и мучные кондитерские изделия, готовые корма для животных, а также продукция на основе муки и молока, - отметил заместитель мэра. - Главным импортёром московской продукции в регионе стали США. Объём экспорта столичных компаний в эту страну по итогам года составил 35,33 миллиона долларов».

По данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», в 2020 году среди экспортируемых в США товаров особенно популярным было московское мороженое. Сумма поставок составила 8,23 миллиона долларов, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее. В «Моспроме» отмечают, что такая популярность связана с высокими товарными качествами продукции, что отвечает требованиям американских потребителей.

Кроме того, по итогам прошлого года на 13% в денежном выражении вырос объем поставок в США шоколадных изделий. Эксперты Центра «Моспром» объясняют это составом продукции – в ней много какао и мало сахара.

«По данным Центра «Моспром», экспорт агропромышленной продукции в Мексику по итогам 2020 года составил 9,8 миллиона долларов, - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Не менее важным импортером столичной агропромышленной продукции в регионе является Канада. В 2020 году экспорт в страну достиг 4,72 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 8,5 процента».

Среди товаров, которые поставлялись в Мексику в 2020 году, – пищевые добавки (0,21 млн. долларов) и шоколадные изделия (0,18 млн. долларов). Кроме того, впервые в прошлом году Москва отправила в Мексику мучные кондитерские изделия.