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Общество7 апреля 2021 10:19

Город передал москвичам порядка 270 тысяч квадратных метров нежилых помещений

Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, как горожане могут их использовать
Иван ЛУКИН
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Москвичи имеют право оформить передаваемые городом помещения в общую долевую собственность.

Москвичи имеют право оформить передаваемые городом помещения в общую долевую собственность.

Фото: Евгения ГУСЕВА

За шесть лет город передал жителям столицы почти 2,5 тысячи нежилых помещений в многоквартирных домах. Среди них - подвалы, чердаки, лестничные площадки, технические комнаты. Москвичи имеют право оформить их в общую долевую собственность. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, такую возможность собственники жилья получили в 2014 году. Для этого нужно обратиться в Росреестр.

«За шесть лет жителям были переданы порядка 270 тысяч квадратных метров нежилых помещений, - сообщил заместитель мэра. - Больше всего - в Центральном округе столицы и на востоке города: 471 и 464 помещения соответственно. Оформив права общей долевой собственности на такие помещения, граждане смогут использовать их по своему усмотрению, к примеру, для оборудования рабочих мест консьержей или хранилища велосипедов и колясок».

В конце марта 2021 года список нежилых помещений, передаваемых жителям, пополнился еще 150 объектами общей площадью 21 тысяча квадратных метров.

«Больше всего из них расположено на востоке и на севере столицы – 41 и 35 объектов соответственно, - уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - В Южном округе – 16 помещений, в Центральном и Северо-Восточном – по 12. Есть среди них совсем небольшие – площадью 1,2 - 5,8 квадратных метров. Имеются и довольно крупные. Так, в доме на Старомарьинском шоссе на северо-востоке Москвы жителям в общую долевую собственность передали 2,5 тысячи квадратных метров нежилой недвижимости».

Данные обо всех подобных объектах в многоквартирных домах находятся в открытом доступе. Их регулярно публикуют на портале mos.ru и на правовых сайтах, которые размещают нормативные акты с учетом последних изменений. Для ознакомления с ними необходимо найти актуальную версию распоряжения №726-РП «О прекращении права собственности города Москвы на объекты недвижимого имущества, относящиеся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах».

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