Подростки-хоккеисты отбились от южнобутовского маньяка: он пойман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Следственного комитета поймали 48-летнего ранее судимого москвича, которого подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в Южном Бутово. Об этом в среду, 7 апреля, сообщается на официальном сайте ГУ СК по Москве.

По версии следователей, в минувший понедельник на территории района Южное Бутово мужчина обманом заманил детей в заброшенное здание, где под угрозой убийства совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. После этого маньяк скрылся, а дети рассказали о случившемся родителям, которые немедленно обратились в полицию.

Фото предполагаемого преступника. Фото: сайт ГСУ СК РФ по Москве

Как писал сайт kp.ru, ребята, ставшие жертвой извращенца, серьезно занимаются хоккеем и почти каждый день ездят в спорткомплекс на тренировки. Маньяк подошел к ним на остановке, попросив помочь донести тяжелые пакеты. Когда незнакомец завел их в заброшенное здание и стал недвусмысленно приставать, юные хоккеисты дали ему отпор.

- Следователи столичного СК и сотрудники МВД в короткий срок по подозрению в совершении указанного преступления задержали 48-летнего уроженца Москвы. Причастность фигуранта к инкриминируемому деянию подтверждается материалами уголовного дела. Скоро его доставят в следственное подразделение, а также назначат психиатрическую экспертизу, - говорится в сообщении СК.

Отмечается, что мужчину также проверяют на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений в российской столице. В связи с этим следователи попросили пострадавших или располагающих какой-либо информацией местных жителей обратиться в следственное подразделение.