Прогулки на трамвае или с виртуальным гидом: Экскурсии за копейки по Москве

Можно совершить экскурсию по Москве на трамвае. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Необязательно заказывать дорогие экскурсии, чтобы прогуляться по столице и узнать о городе больше. Интересные прогулки можно организовать самому – в удобное время, заплатив только за проезд в городском транспорте.

Вези меня, трамвай

Для приключения мне понадобилась только карта «Тройка» и подсказка сервиса Russpass, где я увидела предлагаемый маршрут на трамвае №39. Это самый длинный в городе трамвайный маршрут, который начинается рядом с метро «Университет» и заканчивается у Чистых прудов. Поездка длится около 1 часа. Во многих путеводителях маршрут значится, как туристический.

Пока будете ехать в трамвае, задумайтесь, что этим видом транспорта москвичи пользуются уже 122 года. Конечно, современные «Витязи» далеко ушли от своих предков, но и сейчас в них можно наслаждаться видами Москвы, сидя у окна, а еще подзарядить смартфон.

Маршрут №39 кольцевой, поэтому вы можете сесть на любой остановке, выйти возле достопримечательностей и сделать фотографии и дальше продолжить поездку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стартовать я решила от Чистых прудов. Уже здесь первая достопримечательность – памятник писателю Александру Грибоедову, который написал «Горе от ума». Проезжаем театр «Современник», фрагмент стены Белого города - архитектурный парк с амфитеатром, разбитый вокруг фрагмента крепостной стены XVI века.

Трамвай проезжает по Яузскому бульвару, где можно посмотреть старинную Москвы с ее колоритными домами и церквями. Один из самых ярких – голубой храм Троицы в Серебряниках. При выезде вам точно захочется сделать остановку, чтобы пройтись по мосту и рассмотреть одну из сталинских высоток – дом на Котельнической набережной, а по другую сторону Москва-реки увидеть парк Зарядье, «парящий» мост и Кремль.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следом будет Третьяковская галерея, еще одна достопримечательность поездки – Данилов монастырь, который был основан в 1282 году. Еще одно знаковое место – Площадь Гагарина, на которой 14 апреля 1961 года жители Москвы встречали нашего космонавта Юрия Гагарина. Трамвай напомнит о Дарвиновском музее и смотровой площадке на Воробьевых горах, где можно продолжить пешую прогулку, покататься на канатной дороге и погулять по набережной вдоль Москва-реки.

И это не единственный красивый маршрут. «КП» советует прокатиться по Садовому кольцу на трамвае «А» («Аннушка»), от Чистопрудного бульвара следует трамвай №3, а также автобусы маршрутов «Б» - круг по Садовому кольцу, «М2» - посмотреть Новый Арбат, Воздвиженку, «Н1» - посмотреть Китай-город, Лубянку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Островная жизнь» и маршрут с виртуальным гидом

Еще один интересный маршрут – пеший по достопримечательностям Золотого острова (маршрутная карта находится на сайте russpass.ru). Прогуляться можно от Пречистенской набережной, вдоль Москва-реки, посмотреть дом Перцовой, перейти по Патриаршему мосту и увидеть легендарный Дом на набережной.

- Все маршруты Russpass составлены таким образом, чтобы сделать прогулку увлекательной и, вместе с тем, комфортной. Для этого, например, помимо музеев, парков и других достопримечательностей мы включаем в них кафе или рестораны. Во время прогулки можно остановиться, отдохнуть, поделиться впечатлениями или же скорректировать свой маршрут, - рассказывает Сергей Зимин, директор по развитию цифрового туристического сервиса Russpass.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все маршруты бесплатные и на разные темы: познавательные, развлекательные, детские и интересные для пробежки. Среди них маршрут «Москва купеческая» по Замоскворечью или «Москва из кино» по местам в городе, где снимали легендарные советские фильмы. Для детей есть интерактивная программа «Царицыно для юных исследователей», где ребята в форме экологических игр узнают про птиц и других обитателей музея-заповедника. Или же «весенний» маршрут «Городские девчонки» — он предназначен для веселых компаний и включает в себя речную прогулку и посещение ремесленных мастер-классов.

Еще одно интересное приключение – отправиться на прогулку по двум московским паркам с виртуальной девушкой Юрой. Вы будете ходить по маршруту, переписываться с ней в чате. Гид расскажет о зданиях, которые вы будете проходить, о музеях, и подскажет, где попить кофе.