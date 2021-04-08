В Москве продолжает расти выручка в индустрии спорта и красоты

По оценке Аналитического центра Москвы, индустрия красоты в столице вернулась на докризисные позиции. Фото: Мария ЛЕНЦ

Индустрия спорта и красоты, показавшая рост выручки в феврале, продолжила в марте наращивать обороты. За прошлый месяц спортивные компании увеличили выручку на 17,6% - до 4 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Приближающийся летний сезон и возвращение к привычному потребительскому поведению по мере снятия ограничений, связанных с пандемией, позволили фитнес-центрам увеличить свою выручку до 1 миллиарда рублей - на 11,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем, - отметил заммэра. - Высоким спросом продолжают пользоваться и спортивные товары. Обороты магазинов спорттоваров и оборудования выросли в марте до 1,3 миллиарда рублей - на 13,1 процента по отношению к февралю».

По оценке Аналитического центра Москвы, индустрия красоты вернулась на докризисные позиции. Оборот предприятий этой сферы в первом квартале 2021 года превысил на 1,1% показатель прошлого года, достигнув 10,7 миллиарда рублей.

«Траты москвичей в парикмахерских и салонах красоты в марте выросли на 23 процента - до 4,25 миллиарда рублей, - добавил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Повышенным спросом в первый месяц весны пользовались также косметика и парфюмерия, в том числе, благодаря празднованию 8 Марта. В результате выручка розничных магазинов с такими товарами увеличилась за минувший месяц на 20,3 процента до 8,9 миллиардов рублей по отношению к февралю».