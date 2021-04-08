Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «В технополисе «Москва» появится новое производство ветеринарных препаратов»

Производство на территории Технополиса "Москва". Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

До конца 2021 года в Печатниках на юго-востоке столицы появится завод по производству ветпрепаратов полного цикла. Его разместят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Предприятие будет выпускать широкий спектр тест-систем, вакцин и сывороток для диагностики и специфической профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных и домашних животных, - рассказал заместитель мэра. - Компания уже завершила монтаж оборудования и приступила к пуско-наладке. Общий объем инвестиций в производство составит около 1,6 миллиарда рублей. На новом заводе появится порядка 250 рабочих мест».

Новый завод разместится на площади более шести тысяч квадратных метров.

«Большая часть производственного пространства выделена под так называемые «чистые комнаты», которые обеспечат соблюдение всех требований к технологическому процессу, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - Всего на них приходится порядка четырёх тысяч квадратных метров».

Компания производитель занимает первое место среди отечественных частных предприятий по ассортименту производимых иммунобиологических лекарственных средств ветеринарного назначения.

«После запуска завода компании в Печатниках пул высокотехнологичных предприятий ОЭЗ «Технополис «Москва» пополнится новым производством в области ветеринарии, реализующим собственные инновационные разработки», - добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

На сегодня компания уже зарегистрировала и производит 37 вакцин для сельскохозяйственных и мелких домашних животных, четыре сыворотки и иммуноглобулина. Кроме того, на предприятии налажено производство 60 видов тест-систем для диагностики болезней у животных. При этом пять из них позволяют выявить одно из опаснейших заболеваний в ветеринарии – африканскую чуму свиней.