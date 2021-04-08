Мокрый снег пообещали москвичам 8 апреля 2021, но погода испортится ненадолго

Москву ожидают осадки в виде мокрого снега, но синоптики успокаивают - всё должно скоро растаять. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Балканский циклон, по словам синоптиков, 8 апреля испытает на прочность Москву. Всю ночь в столице шел дождь, а утром неожиданно начался снег. И это не пара снежинок, машины и тротуары уже покрываются снегом – опять все белым бело. При этом на градуснике температура +2…+4 градуса.

- Дожди будут переходить в снег. Интенсивность осадков, по модельным оценкам, составит 3-4 мм за каждые 3 часа. Ненастье стихнет только к вечеру, а всего за 12 часов в столице выпадет порядка 13 мм влаги – это норма всей первой декады апреля, - рассказали в метеобюро «Фобос».

В столице на дорогах уже наблюдаются пробки 6 баллов, загружены МКАД, Дмитровское шоссе, Ярославское шоссе, Волгоградский проспект, Варшавское шоссе.

В аэропортах Москвы стабильная ситуация, рейсы из-за непогоды не откладываются. Согласно табло «Яндекс. Расписание» по техническим причинам: Внуково – 2 рейса задержано, 3 отменено, Домодедово – 1 рейс задержан, 2 отменено, Шереметьево – 3 рейса задержано, 3 отменено.

Москвичи все равно ждут весну, но и снегу тоже радуются. В соцсетях можно встретить разные эмоции в связи с пролетающими снежинками.

- Странное сочетание: рада снегу и жду весну, - написала Инна Иванова.

- Дождь оставьте, а снег отключите, - просит Николай Ефремов.

- Снег с дождем, это нужно шубу с резиновыми сапогами? – интересуется Ника Смолова.

Но синоптики говорят, что погода испортилась ненадолго. Уже к выходным будет сухо и +15 градусов.

- Нынешнее похолодание вызовет повышение атмосферного давления, и уже завтра сформируется антициклон, который станет разгонять облака. Воздух будет очень быстро прогреваться: в пятницу-субботу в Москве температура повысится до +9...+11 градусов, а с воскресенья - до +15 градусов, словно в начале мая, - рассказали в метеобюро «Фобос».