Испытателям вакцины «Спутник V» начали сообщать, получили они плацебо или настоящий препарат

Запись на исследование "Спутника V" началась осенью 2020 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Москве участникам третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» — она же «Спутник V» — раскрывают, ввели им настоящий препарат или плацебо. В исследовании участвовали около 40 тысяч добровольцев. Четверть получили «пустышку».

Запись на исследование началась осенью 2020 года. О том, что разработчики вакцины решили сообщить добровольцам главную тайну исследований, узнал корреспондент «Комсомольской правды».

Я сам был в числе испытателей. 7 апреля мне позвонили из поликлиники в московском районе Печатники. На ее базе проходили исследования «Спутника V». Врач сообщила, что мне ввели настоящий препарат. Теперь я могу получить сертификат о вакцинации.

Синяя брошюра ничем не отличается от сертификата, которые выдают всем, кто сейчас делает укол вакциной. При этом врачи рассказали: если в рамках исследования ввели только один компонент «Спутника V» или оба плацебо, документ не дадут.

— К нам приходили и другие исследователи. Просили выдать сертификат. Но на них разлепление (так в медицинской терминологии называется раскрытие результатов — прим.авт.) не пришло, и мы им отказали. Предложили записаться на прививку по новой вместе со всеми, — рассказала корреспонденту kp.ru сотрудница поликлиники.

При этом я точно не единственный, кому сообщили о результатах. В мессенджерах есть чаты, где исследователи вакцины «Спутник V» делятся новостями. С начала апреля других участников исследования также стали приглашать за сертификатами либо документ отображается в электронной медкарте.

— Записывалась на исследования вместе с мужем. Мне прислали электронный сертификат, а ему нет. Мы долго разбирались, в чем причина, пока не добились от врачей, что, очевидно, мужу ввели плацебо.

Сейчас в Москве проходит вакцинация от коронавируса. Бесплатно сделать прививку «Спутником V» можно в 100 городских поликлиниках по предварительной записи. Без записи и даже без медицинского полиса сделать укол можно в столичных ТРК, при которых работают мобильные пункты вакцинации. Третий вариант: записаться в частную клинику, куда поставляют препарат. Но в этом случае придется оплатить работу медсестры и врачей, которые проводят осмотр перед прививкой.

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