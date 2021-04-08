Весна все же будет! После апрельского снегопада в Москве потеплеет до +21 градуса

В четверг, 8 апреля, столицу и Подмосковье накрыл мощный балканский циклон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогнозы синоптиков о скором потеплении, честно говоря, будят смешанные чувства. С одной стороны – радость и надежду, уж очень весны хочется. С другой – недоверие: обещали уже и теплый март, и ласковый апрель, а что имеем? Но так или иначе: после очередной апрельской метели Гидрометцентр России обещает москвичам стремительное потепление до +21 градуса. А еще сухую и солнечную погоду. И больше никакого снега.

Но пока – о реальности. В четверг, 8 апреля, столицу и Подмосковье накрыл мощный балканский циклон. Холодно, всего +3, снег летит огромными мокрыми хлопьями – февраль, а не апрель на улице! Досталось, впрочем, не только москвичам. Чуть раньше снегом засыпало Германию и Словению.

В Любляне, словенской столице, высота сугробов достигла 10 см – для южноевропейской страны на берегу Адриатического моря это аномалия. Потом ненастье добралось до России: в Смоленской, Тверской, Калужской областях пейзаж тоже стал зимним. В Московской области толщина свежего снежного покрова – от 1 до 5 см.

Штормовые ветра, обусловленные большой разницей температуры между двумя воздушными массами, - на огромной территории, от Белого моря до Черного. В Москве порывы до 20 метров в секунду. Напомню: по классификации метеорологов, ветер со скоростью 20 – 25 м\сек. считается штормовым.

На осадки циклон тоже не поскупился: если считать и дожди, зарядившие в среду вечером, и снег, выпавший в четверг, то меньше чем за сутки столица получила треть всей апрельской нормы осадков, около 13 мм.

А вот прогноз Гидрометцентра России и Московского метеобюро на ближайшие дни:

В пятницу, 9 апреля, ночью еще возможны небольшие осадки в виде дождя или мокрого снега, температура около ноля, -3...+2. Местами возможна гололедица. Днем переменная облачность, без осадков, и потеплеет до +11.

Ночь на субботу, 10 апреля, будет не по-весеннему морозной, до -5 градусов. Зато днем уже +13...+15 и солнце!

В воскресенье, 11 апреля, ночью -2...+3, днем совсем оптимистичные +18 градусов. Переменная облачность, без осадков. Такая погода на 4 градуса теплее климатической нормы и больше соответствует началу мая.

В понедельник, 12 апреля, обйдетя без ночных заморозков, 0...+5. Днем до +17, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Во вторник, 13 апреля, под утро +4...+9. А днем почти лето, +21 градус! Кратковременные дожди, которые могут пройти в некоторых районах столицы и области, не испортят идиллии.

В среду, 14 апреля, увы, снова пасмурно и мокро. Но тепло: ночью +7...+12 градусов, днем +14...+19.