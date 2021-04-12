Гироскутер, моноколесо и ролики в Москве: как выбрать, где купить и нужны ли права

- А ну-ка, догони! Фото: Андрей АБРАМОВ

Тротуары и парки столицы заполняют горожане на необычных средствах передвижения. Особенно много москвичей с моторчиками появляется по весне.

Популярный электротранспорт. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Что выбрать

Электровелосипед и электросамокат остаются самыми удобными и универсальными средствами передвижения. Если велик можно складывать, тогда с ним пустят в метро.

Не боитесь упасть? Ваш выбор моноколесо. Главная проблема электрических скутеров и трайков — долгая зарядка и необходимость места под парковку. Не каждый влезет в лифт и пройдет по лестничной клетке. Ролики и гироскутеры используют главным образом для развлечений. Хотя транспортные эксперты верят, что будущее именно за роликами. Они компактные, но пока им не хватает объема аккумулятора.

Крупным людям — лучше пешком или на велосипеде

Большинство электронных средств передвижения ориентированы на вес водителя до 100 — 120 кг. Чем ближе к пределу, тем быстрее разряжается батарея. А еще с большей вероятностью пробьет колесо на кочке.

Для большинства водительские права не нужны

Юридически электрические средства мобильности в законах никак не закреплены. В ГИБДД не определили критерии, кому, где и как ездить. Однозначно можно сказать, что для подобного транспорта мощностью до 250 Вт (едут не более 25 км/час) водительские права не нужны. На них можно ездить по обочинам дорог, велодорожкам. Если таковых нет, то по тротуарам.

Если мощность выше 250 Вт, нужны права категории М — для мопедов. Но под нее, например, не попадают моноколеса, самокаты и гироскутеры. Они вообще никак не классифицированы.

Где покупать

В Москве десятки магазинов электротранспорта. Например, ElectroTown (ул. Вятская, 49, стр. 2, м. «Дмитровская»), Sunwheel (1-й Кирпичный пер., 4, стр. 6, м. «Семеновская») или Formand (ул. Сущевский Вал, 43, стр. 2, м. «Марьина Роща»). Можно заказывать в онлайн-магазинах. Перед покупкой лучше взять транспорт в аренду хотя бы на день, чтобы понять, подходит он вам или нет.

А если сломается?

Надувные камеры в колесе можно поменять почти у всех. Для популярных моделей доступны запчасти под заказ из Китая. Для не популярных, увы, подобрать что-то сложно. Специфические аккумуляторы и прочие комплектующие редкость. Имеет смысл брать раскрученную модель средней или высокой ценовой категории — они надежнее.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«Сначала надо отказаться от автомобилей»

Михаил Якимов, доктор технических наук, профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ):

— За последние годы я не мог использовать моноколесо только один-полтора месяца в году, когда это было небезопасно из-за сильного ветра и снегопада. Остальное время ездил вполне комфортно. В том числе из-за регулярной уборки тротуаров в центре Москвы.

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) решают конкретную транспортную задачу: преодоление небольших расстояний. По моим оценкам, для расстояний свыше 4-5 км СИМ использовать неэффективно: может сесть батарея на обратном пути, устаешь от управления.

Перспективы такого транспорта связаны с жителями мегаполисов, где высокая плотность населения и использование личных авто затруднительно. При этом Россия еще не прошла тот уровень автомобилизации, который пройден в большинстве европейских государств. Его нельзя перепрыгнуть. Интерес к велосипеду или СИМ как к транспорту появится, когда каждый работающий гражданин сможет купить личный автомобиль. И это не будет для него заветной мечтой и целью жизни. После этого мы будем наблюдать отказ от машин в пользу более дешевого и экологичного электротранспорта.

Другое мнение

«Скорость растет, аварий все больше»

Тимофей МАЗУРЧУК, аспирант экономического факультета РУДН, член Международной академии технологических наук:

- Травматизм на таком транспорте выше, чем на обычном велосипеде и самокате. Скорость растет, а уровень защиты водителя остается низким. За прошлый год, по данным Научного Центра БДД МВД России, при управлении электротранспортом совершено 331 ДТП — 6 с погибшими и 347 с ранеными. При том что в 2018 году показатель аварийности был на уровне 39 ДТП с 40 ранеными.

В наших законах нет четкого регулирования прав и ограничений для пользователей электротранспорта. В ближайшее время может последовать ужесточение ответственности за создание аварийных ситуаций, в особенности в пешеходных зонах.