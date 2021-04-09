Защищены от коронавируса сами? Защитите родителей

Прививка бесплатна, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС! Фото: Кирилл ЗЫКОВ/Агентство городских новостей «Москва»

Заболеваемость ковидом в стране сейчас лучше, чем была зимой. Параллельно идет массовая прививочная кампания: получить вакцину от ковида в Москве можно без очереди и без особых формальностей. Прививают без выходных в сотне прививочных кабинетов, расположенных в поликлиниках столицы. Необходимо только записаться на удобное время. Или, еще проще, без записи приехать в один из выездных кабинетов, расположенных в «точках притяжения» москвичей - крупных торговых центрах, нескольких центрах «Мои Документы».

- Мы с женой просто заехали в один из таких мобильных пунктов после работы. Нас осмотрел врач, сделали первый укол из двух, попросили подождать реакции полчаса. И все, - рассказал нам москвич Михаил Крутиков. - Теперь думаем, не проще ли привезти из соседней области родителей на прививку - у них в регионе приходится записываться в очередь и ждать. А дедушка с бабушкой хотели бы поставить вакцину и с радостью общаться с внуком!

МОЛОДЕЖЬ ПОЧТИ ПЕРЕБОЛЕЛА

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью «РИА Новости» рассказала, что в столице привит почти миллион человек, и 80 процентов из них получили уже оба компонента вакцины. В целом же, согласно исследованиям, порядка 43 - 45 процентов населения Москвы так или иначе познакомились с коронавирусом и имеют к нему иммунитет. По опыту эпидемиологов, коллективный иммунитет начинает тормозить распространение болезни, когда от инфекции защищены как минимум 60 процентов населения. Для Москвы этот уровень вполне достижим уже в ближайшее время.

Положительная динамика позволяет постепенно отменять ограничительные меры, принятые на время пандемии. Так, месяц назад был снят режим самоизоляции для людей старшего поколения. Москвичи 65+ получили возможность встречаться со своими близкими и друзьями.

Но поскольку до этого они почти год провели на достаточно строгом домашнем режиме, представители старшего поколения, увы, сейчас активно пополняют статистику по новым заболевшим.

- Наиболее социально активные группы населения, 25 - 45 лет, уже переболели на 60 - 65%. А те люди, которые соблюдали самоизоляцию, еще не знакомы с инфекцией. Среди пожилых 65+ еще достаточно низкий уровень переболевших, - так обрисовал ситуацию в эфире Радио «КП» (97,2 FM) руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Это подтверждается и статистикой:

- В объеме госпитализаций наиболее значимую долю составляют пациенты старше 60 лет, - сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. - Причем по сравнению с началом марта, когда их доля составляла 66%, к настоящему моменту этот показатель вырос до 75%.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОЧТИ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПРИВИТЫЙ - СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА

Если по-простому: возрастные москвичи после снятия ограничений стали чаще бывать в потенциально опасных людных местах и сталкиваться с инфекцией. А ведь с возрастом и присоединением хронических болезней растет риск тяжелого течения ковида. Те, кто понимает это, сделали для себя выбор: сначала вакцинация, потом - выход в свет.

- Почти половина от всех вакцинированных в Москве - это как раз горожане старше 60 лет. Их доля составляет более 42%. То есть почти каждый второй из сделавших прививку в столице - старше 60, - приводит цифры заммэра Москвы по вопросам социального развития.

А ваши родители сделали прививку? Поговорите с ними об этом, возможно, необходимо помочь им записаться в прививочный кабинет или найти информацию, которая развеет страхи.

- Мы активно работаем не только над тем, чтобы пройти вакцинацию в Москве было удобно, но и над информированием москвичей старшего возраста, - объясняет заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Всем горожанам старше 60 разослали СМС-сообщения и письма по электронной почте с приглашением. Кроме того, когда в торговых центрах начинают работу новые выездные бригады вакцинации, тем, кто живет рядом, приходит СМС-рассылка.

На этом мы не остановились и решили, что для старшего поколения особую роль играет персональное информирование. Социальные работники отправились к тем москвичам старшего возраста, кто еще не получил прививку, чтобы рассказать о важности вакцинации и помочь записаться в поликлинику.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Побочка минимальна, а иммунитет вырабатывается!

Многие горожане не торопятся на прививочный пункт, опасаясь тяжелых реакций после укола вакцины. Однако статистика обнадеживает:

- Мы провели большую кампанию по вакцинации проживающих в домах престарелых и привили свыше 10,6 тысячи человек, - рассказала Анастасия Ракова в интервью «РИА Новости». - Наблюдение за вакцинированными показывает, что после введения препарата не возникает серьезных нежелательных явлений. Побочные эффекты отмечали только 3,5% привитых старше 60 лет.

Самыми распространенными симптомами являются незначительное повышение температуры и реакция в месте инъекции (например, небольшое покраснение). Причем у пожилых людей температура поднималась на 30% реже, чем у более молодых.

Вместе с тем иммунитет у людей старшего поколения вырабатывается достаточно крепкий: из всех москвичей в возрасте 60+, у которых после вакцинации вторым компонентом прививки прошло более 14 дней, заболело менее одной десятой процента. Причем у вакцинированных людей даже этого возраста заболевание коронавирусом чаще проходит или без симптомов, или в легкой форме.

ЗНАЙ!

Чтобы проинформировать горожан о том, как проходит вакцинация и помочь записаться на прививку, социальные работники начали поквартирный обход москвичей 60+. Специалисты вручают жителям информационные буклеты и отвечают на интересующие вопросы. Узнать сотрудников можно по бейджу, где указаны имя и фамилия, название центра социального обслуживания, а также стоит подпись окружного управления.