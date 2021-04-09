Благоустройство в центре Москвы: Тротуар на Садовнической улице украсят нотами

Коммунальные службы начали обновлять Садовнические набережную и улицу
В центре столицы стартовало масштабное благоустройство. Коммунальные службы начали обновлять Садовнические набережную и улицу, а также Раушские переулки.
«На набережных создается удобная прогулочная зона, при этом сохраняется транзитная функция, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Все существующие зеленые насаждения сохраним. Дополнительно высадим более 70 новых деревьев-крупномеров, в том числе красный клен и декоративную яблоню. Они создадут защитную зону между тротуаром и дорогой».
- в подземные коллекторы уберут около 11 тысяч метров воздушных кабельных линий;
- обустроят более 200 кабельных колодцев для дополнительного подключения или ремонта сетей;
- тротуары замостят гранитной плиткой;
- на проезжей части поменяют асфальтобетонное покрытие;
- обновят ливневую канализацию и поставят 80 дождеприемных решеток;
- подключат около 320 новых фонарей с энергосберегающими лампами;
- украсят парапеты набережной с помощью 380 специальных светильников;
- по всему маршруту разместят 400 лавочек, урн, декоративных конструкций, а также 6 навигационных стел;
- вдоль дороги поставят 8 современных остановочных павильонов;
- на площади более 4 тысяч квадратных метров приведут в порядок старые газоны и разобьют новые;
- высадят более 740 квадратных метров цветников на Садовнической набережной и улице.
Прогулочные маршруты обновят до конца лета
На Садовнической улице около детской музыкальной школы имени Джорджа Гершвина на тротуаре появится авторское мощение в виде партитуры с нотами и скрипичным ключом. Музыкальный рисунок выложат из камня гранатовый амфиболит. На нем в природе всегда получается разный узор в виде чередования полос черного цвета с белыми вкраплениями, полос белого и черно-красного цветов с гранатовыми «каплями».
Основные работы по благоустройству планируют завершить в августе этого года.