Благоустройство в центре Москвы: Тротуар на Садовнической улице украсят нотами

Коммунальные службы начали обновлять Садовнические набережную и улицу

В центре столицы стартовало масштабное благоустройство. Коммунальные службы начали обновлять Садовнические набережную и улицу, а также Раушские переулки.

«На набережных создается удобная прогулочная зона, при этом сохраняется транзитная функция, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Все существующие зеленые насаждения сохраним. Дополнительно высадим более 70 новых деревьев-крупномеров, в том числе красный клен и декоративную яблоню. Они создадут защитную зону между тротуаром и дорогой».

ЧТО СДЕЛАЮТ

- в подземные коллекторы уберут около 11 тысяч метров воздушных кабельных линий;

- обустроят более 200 кабельных колодцев для дополнительного подключения или ремонта сетей;

- тротуары замостят гранитной плиткой;

- на проезжей части поменяют асфальтобетонное покрытие;

- обновят ливневую канализацию и поставят 80 дождеприемных решеток;

- подключат около 320 новых фонарей с энергосберегающими лампами;

- украсят парапеты набережной с помощью 380 специальных светильников;

- по всему маршруту разместят 400 лавочек, урн, декоративных конструкций, а также 6 навигационных стел;

- вдоль дороги поставят 8 современных остановочных павильонов;

- на площади более 4 тысяч квадратных метров приведут в порядок старые газоны и разобьют новые;

- высадят более 740 квадратных метров цветников на Садовнической набережной и улице.

Прогулочные маршруты обновят до конца лета

ФИШКА

На Садовнической улице около детской музыкальной школы имени Джорджа Гершвина на тротуаре появится авторское мощение в виде партитуры с нотами и скрипичным ключом. Музыкальный рисунок выложат из камня гранатовый амфиболит. На нем в природе всегда получается разный узор в виде чередования полос черного цвета с белыми вкраплениями, полос белого и черно-красного цветов с гранатовыми «каплями».

КОГДА ОТКРОЮТ

Основные работы по благоустройству планируют завершить в августе этого года.