Жаловавшийся на автохама водитель скорой заплатит штраф за гневный звонок в полицию

Водитель "скорой помощи" нахамил полицейским по телефону, и был наказан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курьезный случай произошел на днях в подмосковном Одинцово. В полицию позвонил агрессивный мужчина, который сразу начал оскорблять оперативников и угрожать им. Звонивший обвинял сотрудников полиции в том, что они не приехали на срочный вызов и грозился подать жалобу в Прокуратуру и Следственный комитет РФ. Крикнув напоследок «менты твари!» мужчина бросил трубку. Удивленный таким звонком оперативный дежурный полиции передал информацию сослуживцам, которые вскоре отыскали телефонного грубияна.

Им оказался 45-летний водитель скорой помощи Иван В.*, который после смены перебрал со спиртным и решил выплеснуть обиду на полицейских таким грубым образом. Как выяснилось, накануне ночью карету скорой помощи заблокировал во дворе неизвестный водитель. Автохам никак не хотел уступить дорогу автомобилю медиков и фельдшеру пришлось звонить в полицию, однако вовремя помощь не приехала. Врачам нужно было срочно выезжать к тяжелому больному, поэтому полицейских дожидаться они не стали и отменили вызов, а сами искали объездной путь через узкие дворы, плотно заставленные машинами.

«Ситуация с автохамом и не приехавшими вовремя сотрудникам полиции очень огорчила водителя скорой помощи Ивана В.* Закончив смену он выпил лишнего, но от спиртного агрессия и обида только усилились. В сердцах мужчина позвонил по телефону дежурной части и в грубой форме высказал все претензии дежурному полицейскому. Грубияна быстро нашли и провели с ним профилактическую беседу.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Известно, что конфликтная ситуация закончилась вполне благополучно. Полицейские пожалели слишком эмоционального водителя скорой помощи и не стали возбуждать уголовное дело по 319 статье УК РФ - Оскорбление представителя власти. По ней бы мужчине грозил серьезный штраф или исправительные работы. Водитель же отделался штрафом всего в 1000 рублей по статье 20.1 КоАП РФ - Мелкое хулиганство.