Ребенку сломали руку во время игры в детском саду

При любых травмах, особенно когда за помощью обращаются несовершеннолетние, медики выясняют обстоятельства, при которых получено повреждение. Фото: Александр ГЛУЗ

Несколько дней назад вечером в Одинцовскую ЦРБ родители привезли шестилетнего Илью (имя изменено). Мальчик держался за правую руку и жаловался на сильную боль в районе плеча. Врачи направили ребёнка на рентген и диагностировали перелом. При любых травмах, особенно когда за помощью обращаются несовершеннолетние, медики выясняют обстоятельства, при которых ребёнок получил повреждения. О каждом таком пациенте врачи обязаны сообщать в полицию. Илья рассказал как играл с ребятами в детском саду. Один из мальчиков сильно дёрнул его за руку, с тех пор боль в руке только усиливалась. Когда за мальчиком приехала мама, Илья рассказал о случившемся и они направились в больницу.

— Обратился малолетний с родителями. У ребёнка был диагностирован перелом правой плечевой кости. Со слов пациента, повреждения получены в детском саду, его за руку дёрнул мальчик, — сообщил источник kp.ru

Информацию врачи передали в полицию. Там по данному факту начали проверку, в детский сад направили сотрудников ПДН.