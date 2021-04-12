Роман Романенко: Космонавт, который рядом

Роман Романенко 10 лет ждал своего первого полета в космос. Фото: Андрей ИВАНОВ
В преддверии 60 лет со дня первого полета человека в космос «Комсомольская правда» поговорила о космосе и российской космонавтике с летчиком-космонавтом, Героем России Романом Романенко. Роману Юрьевичу 49 лет, он уже покинул отряд космонавтов, но, как и разведчиков, бывших космонавтов не бывает.
- Почему решили стать космонавтом?
- Родился в семье космонавта, да еще в то время, когда все мальчишки грезили этой профессией, детство прошло в Звездном городке. Но тогда я мечтал родину защищать. Поступил в Ленинградское суворовское училище. Во время обучения понял, что хочу пойти по стопам отца. Поэтому твердо решил поступать в Черниговское летное, как отец в свое время.
Период окончания «летки» совпал с развалом Союза. Украина стала независимой и нам предложили переприсягнуть «новой Родине». Из 89 человек только семеро отказались, в том числе я. За это отсидел семь суток на гауптвахте, потом нам отдали документы и попросили уехать домой, в Россию.
- Правда ли, что вы готовились к своему первому полету в космос 11 лет?
- Да, 1990-е годы были очень тяжелые как для всей страны, так и для авиации. Летной практики почти не было. Поэтому из летчика-истребителя пришлось «переквалифицироваться» на Ту-134, который «возил» космонавтов на Байконур и обратно.
Про очередной набор узнал от знакомых случайно и решил попробовать. Прошел отбор по медицине и прочим тестам. И началась длительная подготовка. Первые два года это общекосмическая подготовка, так сказать, азы. Затем экзамен «на зрелость» и переход в статус «космонавта-испытателя». К слову, это далеко не формальность, здесь кандидаты тоже отсеиваются, хотя, казалось бы, это те 9-10 человек на 2000 поданных изначально заявок в набор.
Затем по ряду причин - объективных и субъективных- мой полет переносили. Я готовился по программе «Space shuttle», должен был лететь на американском челноке, но трагедия шаттла «Коламбия» прервала эту подготовку. Череда таких событий отложила первый старт на 10 лет.
- Каким был первый полет?
- Как мы только что отметили, подготовка длилась 10 лет. Все это время ты живешь с одной целью, все ей подчинено. Поэтому, когда оказываешься в корабле на стартовой площадке, уже испытываешь радость, а когда в иллюминаторе видишь землю - ликование! Оно усиливается ощущением невесомости, полета. Кстати, осознание того, что ты в космосе, дает именно отсутствие гравитации.
- А как понять, что притяжение земли уже не действует?
- Для этого еще с Первого полета у нас есть «индикатор невесомости». Это совсем несложный аппарат: у Юрия Алексеевича это был карандаш, привязанный к планшету. А теперь командиру экипажа его ребенок дает какой-то талисман, чаще всего игрушку. Меня дочь просила, чтобы со мной полетел ее Смешарик-космонавт.
- Кажется, что в российской космонавтике много проблем. А как на самом деле?
- Дорогой ценой, огромными усилиями тысяч людей мы завоевали лидерство в космосе. Активное освоение космоса сегодня - это вопрос престижа, успешной конкуренции в различных сферах фундаментальной науки, а также прямой экономической выгоды. Чем больше доля России на международном рынке космических услуг, тем больше денег приносит стране космическая программа. А значит - космос помогает жизни на Земле, значит будут средства на амбициозные проекты, вроде пилотируемого освоения дальнего космоса!