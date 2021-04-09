В офис "Мои документы" можно будет прийти за прививкой от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице сделать прививку от коронавируса можно будет в любом центре "Мои документы". Выездные бригады начнут работу с 12 апреля. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

- Флагманские центры "Мои Документы" являются ключевыми точками притяжения горожан. Начиная со следующего понедельника, 12 апреля, сделать прививку от коронавируса можно будет во всех флагманских центрах, - рассказала Анастасия Ракова.

Ранее выездная бригада работала только во флагманском центре в ТРЦ "Афимолл Сити" - прививку там можно сделать с января. Теперь же пройти вакцинацию можно в шести центрах госуслуг Москвы. Это бесплатно и не нужна предварительная запись. Ознакомиться с графиком работы выездных бригад можно на сайте mos.ru.

Возобновит работу прививочная бригада в торговом центре Columbus. Напомним, что сделать прививку можно в торговых центрах "Ереван Плаза", "Щука", "Европейский", "Гагаринский" (полный список смотрите ниже).

Для вакцинации потребуется около 40 минут: 10-15 минут - для медицинского осмотра, последующие 30 минут - поствакцинальный осмотр.

Где можно привиться без записи?

- ГУМ - Красная площадь, дом 3

- ТРЦ «Афимолл Сити» - (1-й этаж, флагманский офис «Мои документы» ЦАО) Пресненская набережная, дом 2

- Фуд-молл «Депо» - улица Лесная, дом 20, строение 3

- Театр «Геликон-опера» - улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1−2

- ВДНХ - (полукруглое здание слева от главного входа) проспект Мира, дом 119, строение 227

- ТРЦ «Европейский» - площадь Киевского Вокзала, дом 2

- ТРЦ «Гагаринский» - улица Вавилова, дом 3

- ТЦ «Дубровка» - Шарикоподшипниковская улица, дом 13, строение 3

- ТРЦ «Рио» - Ленинский проспект, дом 109

- ТЦ «Круг» - Старокачаловская улица, дом 5а

- ТДК «Тройка» - Верхняя Красносельская улица, дом 3а

- ТРЦ «Домодедовский» - Ореховый бульвар, дом 14, корпус 3

- ТЦ «Кунцево-Плаза» - Ярцевская улица, дом 19

- ТРЦ «Ереван Плаза» - Большая Тульская улица, дом 13

- ТРК «Щука» - Щукинская улица, дом 42

- Центр госуслуг Северного Тушина и Южного Тушина - улица Василия Петушкова, дом 13, корпус 1

- Центр госуслуг Дмитровского района - Лобненская улица, дом 4а

- Центр госуслуг района Ясенево - Новоясеневский проспект, дом 9

- Флагманский центр государственных услуг "Мои документы" Северного административного округа - "Метрополис" на Ленинградском шоссе, 16а, строение 4.

- ТЦ «Парк-хаус» - Сигнальный проезд, дом 17

- ТЦ «Эльбрус» - Кавказский бульвар, дом 17

Кто может привиться?

- москвичи старше 60 лет — они относятся к самой большой группе риска и тяжелее всего переносят COVID-19;

- люди с хроническими заболеваниями, при которых необходимо соблюдать домашний режим;

- студенты колледжей и вузов старше 18 лет,

- если вы не участвуете в клиническом исследовании вакцины от COVID-19;

- если не болели ОРВИ в течение 14 дней до прививки и не болеете в момент вакцинации;

- если в последние 30 дней вы не делали прививок;

- если не беременны и не кормите грудью.