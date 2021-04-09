Два самолета едва не столкнулись в аэропорту "Внуково"

Инцидент произошел 7 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

В столичном аэропорту "Внуково" едва не столкнулись два самолета. Инцидент произошел 7 апреля, лайнеры двигались на скорости около 40-50 километров в час. Известно, что это самолеты "Победы" и авиакомпании "Авиастар-ТУ". Однако, как они одновременно оказались на одном и том же участке рулежных дорожек, пока неизвестно.

- Этим вопросом занимается ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ", - сказали во Внуково.

В свою очередь, в ведомстве не стали комментировать инцидент. "КП" обратилась за информацией в авиакомпании.

- По факту угрозы столкновения воздушных судов на рулении комиссией Центрального МТУ Росавиации проводится расследование. Ждем результаты, - сказали kp.ru в авиакомпании "Авиастар-ТУ".

По предварительной информации, пилоты Boeing 757 "Авиастара" были вынуждены резко тормозить, так как на их пути внезапно появился Boeing-737 "Победы". Самолеты двигались на расстоянии 1,5-2 метров. Заранее увидеть другой самолет, по словам пилотов, не было возможности из-за специфического расположения рулежных дорожек.

Для выяснения обстоятельств и расположения рулежных дорожек специалисты опросят пилотов авиакомпаний "Победы" и "Авиастар-ТУ". Показания уже дал диспетчер руления.

В соцсетях обсуждают - данный случай послужит хорошим напоминанием, что вставать с кресел можно только после полной остановки самолета.