«Прививка - это безопасность»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв попросил жителей области вакцинироваться

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил жителей обсудить в своих семьях важность вакцинироваться, чтобы обезопасить себя от коронавируса.

«Впереди теплые выходные - весна наступает и радует нас. Но, честно говоря, есть и переживания: госпитализация у нас снизилась, но сказать, что койки пустые, к сожалению, мы пока не можем», - рассказал Андрей Воробьёв в видеосообщении, которое опубликовано в соцсетях губернатора.

Он обратил внимание на тот факт, что в городах, жители которых сейчас активно прививаются, число заболевших заметно снижается. Там же, где вакцинация проходит не так интенсивно, наоборот растет число госпитализированных.

«Цель моего обращения: еще раз предложить, попросить вас - на выходных, с близкими, семьей - обсудить важность вакцинации. Если вы пока не сделали прививку и по-прежнему думаете, есть реальный шанс заболеть, оказаться в больнице. То есть вместо майских праздников и выходных, которых мы ждем, оказаться на койке. Этого точно никто не хочет».

При этом Андрей Воробьёв отметил, что вакцинация - дело добровольное.

«Мы не имеем права никого заставлять, а убеждать можно и нужно. Конечно, если нет противопоказаний врача. Поэтому я прошу вас еще раз обсудить это на своем семейном совете. И позаботиться о себе и близких».

По словам губернатора, перед подмосковными властями стоит задача сделать процесс вакцинации простым и удобным для людей.

«У нас более 200 пунктов вакцинации: поликлиники и госпитали, торговые центры. Добавим еще, если надо. Записаться можно по номеру 122 - очень просто. Главное - это сделать. Мы никого не заставляем, но прививка - это выход. Это безопасность».