Маму с грудными детьми спасли во время пожара в многоэтажке в Южном Бутово

Пожар на 11 этаже жилого дома в Южном Бутово начался около 10.30.

В Москве 10 апреля спасатели вывели из горящей квартиры женщину с двумя грудными детьми. Пожар на 11 этаже жилого дома в Южном Бутово начался около 10.30.

- В дежурную часть сообщение о пожаре в квартире на улице Поляны, дом 7 поступило сегодня в 10.51. Пожарным удалось вывести женщину с детьми. Эвакуация жильцов из соседних квартир не понадобилась. Пожар происходил на площади 20 квадратных метров, ликвидировали в 11.07. Специалисты установили, что горели личные вещи, - рассказали kp.ru в ГУ МЧС по Москве.

Спасатели рассказали, что женщину с детьми забрали в больницу медики.

Накануне в столице ранним утром спасатели ликвидировали еще один пожар - в 3.52 поступило сообщение о пожаре в Шмитовском проезде, 16, стр. 2. Горела квартира на 6 этаже 25-ти этажного дома.

- Горели личные вещи и мебель на площади 2 квадратных метра. Спасателям в 4.15 удалось ликвидировать пожар. Из горящей квартиры были спасены 2 человека. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

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