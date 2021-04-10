Электродепо «Сокол» открылось в московском метро после реконструкции

Техосмотр поездов теперь будут проводить быстрее и качественнее. Фото: mos.ru

Метро в столице обновляется и для пассажиров, и для тех, кто в нем работает. На Замоскворецкой линии поезда сегодня обслуживают три электродепо - «Сокол», «Замоскворецкое» и «Братеево». Но уже в этом году электродепо «Замоскворецкое» переключат на техосмотр составов Большой кольцевой линии метро. Поэтому решили реконструировать одно из старшейших московских электродепо «Сокол», открытое в 1938 году.

«За последние годы мы построили и реконструировали 11 таких заводов, - сказал сегодня, 10 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии обновлённого депо «Сокол». - Это половина вообще от всего, что было в Москве в метрополитене. Даже реконструированные электродепо - по сути дела новые огромные цеха рядом со старыми. На Соколе построен огромной мощности завод по эксплуатации подвижного состава».

По его словам, здесь в ближайшее время реконструируют также действующие корпуса, давно устаревшие морально и физически. А всего в городе планируется построить и реконструировать еще шесть электродепо.

«Это дает возможность нормально работать обслуживающему персоналу, отдыхать бригадам в административно-бытовых корпусах, делать качественный ремонт подвижного состава и обеспечить безопасность, качество обслуживания москвичей, - отметил мэр. - Пассажиры, наверное, не задумываются, когда заходят утром в помытые, чистые, опрятные вагоны метро, которые всю ночь для них готовят службы в таких депо. Специалисты проводят текущий и капитальный ремонт, санитарную обработку так, чтобы в течение дня все это работало как часы. Для того, чтобы создать такую службу при таких объемах, нужен гигантский завод».

ЧТО СДЕЛАЛИ

На месте старого завода по ремонту электроподвижного состава на Ленинградском шоссе построили современный отстойно-ремонтный корпус. В нем разместились:

- в два раза больше канав для отстоя и обслуживания поездов - всего 46, то есть к 24 существующим добавили 22 новые;

- газовая котельная;

- тягово-понизительная подстанция;

- компрессорная;

- очистные сооружения;

- насосная система автоматического пожаротушения с резервуаром.

Рядом построили новый административно-бытовой корпус для персонала. Машинисты смогут отдохнуть здесь в номерах гостиничного типа со всеми удобствами. Для них работает столовая и спортивный зал.

После реконструкции в депо «Сокол»:

- для ночного отстоя будут заезжать 30 поездов вместо 15;

- в 1,5 раза выросла производительность текущего ремонта – с 1 490 до 2 350 вагонов в год;

- техосмотр поездов перед выходом на линию теперь будет проходить непосредственно в депо. Раньше его делали на специальных пунктах технического осмотра в оборотных тупиках Замоскворецкой линии;

- обслуживание составов становится более качественным, быстрым и экономным. Например, сократится себестоимость ремонта вагонов, меньше будет ручного труда и расхода электроэнергии;

- появились порядка 100 новых рабочих мест. Всего же здесь трудится более 1 100 человек.

ЦИФРЫ

Сегодня в московском метро действует 20 электродепо. В них обслуживают 6 219 вагонов различных моделей.

В депо работают 15,8 тысяч человек, в том числе 5 299 машинистов.

Ещё одно депо - «Нижегородское» - откроется запуска восточного участка Большой кольцевой линии.

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