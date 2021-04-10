Весенняя уборка в Москве: помыли башню «Империя», памятник Гагарину и дороги на Кутузовском проспекте

В преддверии Дня космонавтики промыли памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Фото: пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы

Москва продолжает большую весеннюю уборку – до 30 апреля проходит месячник по благоустройству города после зимы. Работы много. За месяц планируют убрать городские и дворовые территории, обновить детские и спортивные площадки, ремонтировать цоколи и фасады, входные двери, крыльца. Будет проведена четырехкратная промывка дорог и тротуаров. Их обработают специальными моющими средствами, чтобы удалить с асфальта следы мазута, масла, бензина и шин.

Коммунальщики 10 апреля промыли башню Империя в «Москва-Сити», фасады зданий на Садовом кольце Садовая-Кудринская, дорожное покрытие на Кутузовском проспекте и убрали дворы на Большой Никитской улице.

Коммунальщики 10 апреля промыли башню Империя в «Москва-Сити». Фото: пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы

В столице планируют отремонтировать дороги – будет обновлена разметка, покрасят ограждения, помоют светофоры. Очистят от грязи и копоти транспортные тоннели и эстакады, подземные и наземные переходы.

- Городские службы промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, подходы к станциям метрополитена, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Коммунальщики 10 апреля промыли башню Империя в «Москва-Сити». Фото: пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы

В столице промоют более 1000 памятников, в их числе монументы князю Владимиру, Петру Первому. В конце марта уже очистили Триумфальную Арку и монумент Победы.

- Титановые монументы моют нейтральным раствором, а гранитные — кислотным или щелочным, что позволяет удалить разводы соли, скульптурные композиции с большим количеством мелких деталей очищают вручную с помощью мягких кистей, - рассказали коммунальщики.

В преддверии Дня космонавтики промыли памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте – на 42-метровый монумент нанесли моющее средство с нейтральным составом, почистили все элементы мягкими щетками, и промыли водой. Почистили и монумент «Покорителям космоса» - работы проводились в течение двух дней. Памятники в столице летом будут мыть один раз в месяц, а может и чаще - из-за неблагоприятных погодных условий.

До конца месяца в городе промоют фасады и цоколи домов. Сильнее всего после зимы загрязнены здания, расположенные на вылетных магистралях. Будут применять специальные моющие средства, образовавшуюся пену оставят на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть.

Коммунальщики 10 апреля промыли фасады зданий на Садовом кольце. Фото: пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы

Кстати

На субботник выходи!

Большой общегородской субботник запланирован на 24 апреля. Москвичи могут по собственному желанию принять участие в уборке дворов и парков. Важно собрать мусор с газонов и убрать прошлогоднюю листву.